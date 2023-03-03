السعودية ومصر تستحوذان على 96,5% من تمويلات الشركات الناشئة في فبراير

استحوذت الشركات السعودية على 51,3% من تمويلات الشركات الناشئة خلال شهر شباط / فبراير، تليها الشركات المصرية بنسبة 45,2%، أي ما مجموعه 96,5% من إجمالي التمويلات.

وتم استثمار أكثر من 623 مليون دولار في 47 شركة ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شباط / فبراير. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للتمويل في عام 2023 إلى 726 مليون دولار عبر 71 صفقة فقط، كما أوردت نشرة “الموجز الرقمي“.

وعلى سبيل المقارنة، خلال الشهرين الأولين من عام 2022، تم استثمار 707 ملايين دولار في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر 165 صفقة.

وجمعت منجز، منصة لإدارة العقارات مقرها السعودية، تمويلاً بقيمة 5 ملايين دولار (18.8 مليون ريال سعودي) من السلسلة أ بقيادة شركة لم يكشف عنها في قطاع الضيافة ومشاركة صندوق فيجن فنتشرز وشركة الماجدية للاستثمار وصندوق وثيق بروبتك فنتشرز. تأسست الشركة الناشئة في عام 2017 وبدأت كسوق لخدمات الصيانة، ومنذ ذلك الحين قامت بتغيير مجال عملها لتصبح حل سحابي يساعد مديري العقارات على إدارة أعمال الصيانية والمرافق والجوانب الأخرى لممتلكاتهم.

جمعت أموال، وهي شركة ناشئة متخصصة في معالجة المدفوعات ومقرها السعودية، تمويلاً أولياً بقيمة 2.5 مليون دولار شارك في قيادته شروق بارتنرز و Outliers VC وانضم إليهم مستثمرون ملائكيون. تأسست الشركة الناشئة في عام 2022 وتسمح للشركات بإجراء إدارة الهوية ومنع الاحتيال وترميز الدفع بكفاءة لتقليل الاحتكاك في الدفع.

استثمارات سريعة

استحواذات

استحوذت كيتوبي، وهي شركة مشغلة للمطابخ السحابية ومقرها الرئيسي الإمارات، على AWJ، وهي مجموعة للأطعمة والمشروبات في الإمارات، مقابل قيمة غير معلنة. تأسست AWJ في عام 2014 وتدير علامات تجارية للأطعمة والمشروبات مثل Operation Falafel و Sushi Do وغيرها عبر 32 مطعم في الإمارات والسعودية، بالإضافة إلى امتياز تجاري في نيويورك ولندن. تأسست “كيتوبي” في عام 2018 وجمعت 715 مليون دولار في تمويل السلسلة ج (بما في ذلك التمديد المعلن عنه لاحقاً) في عام 2021.