السعودية ومصر، التحذير من 2400 صفحة فيسبوك تنشر وظائف مزيفة

الباحثون عن وظائف هم هدف حملة احتيالية واسعة تتواصل بهدف سرقة بيانات المستخدمين وتستهدف المتحدثين باللغة العربية الذين يبحثون عن وظائف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحسب تقرير شركة جروب-أي بي، الشركة العاملة في مجال الأمن السيبراني ومقرها سنغافورة، ويحاول أريبيان بزنس الحصول على رد من شركة فيسبوك حول تساهلها مع صفحات الوظائف التي لا تظهر تاريخ إنشاءها ولا معلومات كافيه حولها مما يسهل عودة صفحات الاحتيالات بسهولة، وسيتم نشر رد الشركة هنا لدى وصوله.

يشرح التقرير الجديد تفاصيل الحملة الاحتيالية حيث كشف وحلل خبراء حماية المخاطر الرقمية في مركز أبحاث واستخبارات التهديدات التابع لجروب-أي بي في دبي، الإمارات العربية المتحدة، أكثر من 2400 صفحة عمل مزيفة انتحلت صفة شركات من 13 دولة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم إنشاؤها على شبكات التواصل الاجتماعي من يناير 2022 حتى يناير 2023.

في هذه الصفحات، انتحل المحتالون هوية أكثر من 40 شركة كبرى في المنطقة ونشروا وظائف شاغرة باللغة العربية تقدم رواتب أقرب للخيال؛ وهي عبارة عن حيلة هندسة اجتماعية تهدف إلى جعل الضحايا يتفاعلون مع المنشور بهدف سرقة بيانات اعتماد حساب المستخدم على شبكة التواصل الاجتماعي.

من أجل تحقيق هذا الهدف، يقوم المحتالون بتضمين روابط لمواقع احتيالية عبر منشورات يتم نشرها على الصفحات المزيفة في وسائل التواصل الاجتماعي. مواقع الاحتيال هذه تكون عادة مرتبطة بصفحات تصيّد الاحتيالي التي يُطلب من الضحية فيها إدخال بيانات اعتمادها وكلمة المرور الخاصة بها. كما كشف محللو جروب-أي بي أن المحتالين غالباً ما ينتحلون صفة شركات من مصر والمملكة العربية السعودية والجزائر طوال فترة حملة الاحتيال هذه.

سياسة الخصوصية في العديد من الشبكات الاجتماعية تحد من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بمنشئي الحسابات الشخصية الفردية التي تم استخدامها في هذه الحملة الاحتيالية، وقرار المحتالين بإنشاء صفحات الاحتيال والتصيّد الاحتيالي عبر استخدام منصات تقدم خدمات إنشاء الروابط الرخيصة أو المجانية، جعلت من المستحيل تحديد ما إذا كانت جميع صفحات الاحتيال التي تزيد عن 2400 صفحة قد تم إنشاؤها بواسطة مجموعة واحدة أو أكثر. علاوةً على ذلك، تستهدف عملية الاحتيال هذه الأفراد بشكل حصري، وكثير منهم لن يكونوا على دراية بأن حساباتهم قد تعرضت للاختراق، مما يحد من رؤية جروب-اي بي لحجم هذه الحملة. على الرغم من ذلك، سيواصل باحثو حماية المخاطر الرقمية في جروب-اي بي مراقبة عملية الاحتيال هذه، والعمل على ضمان إزالة أي صفحات تنتحل اسم وصفة عمل الشركات المتضررة.