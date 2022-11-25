السعودية وكرة القدم النسائية: لماذا تسعى المملكة لاستضافة بطولة آسيا 2026؟

عندما سألت شبكة سي إن إن الأمريكية وزير الرياضة السعودي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعي المملكة لاستضافة كأس العالم في 2030 وعن العرض المحتمل الذي ستقدمه، أجاب قائلا: “ليس لدينا عرض الآن للبطولة في عام 2030، ما نركز عليه هو تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات في عام 2026، وبطولة آسيا للرجال في 2027”.

فما هي قصة المملكة مع كرة القدم النسائية؟

في عام 2017 أصدرت الهيئة العامة للرياضة السعودية قرارها بإنشاء نوادي كرة قدم نسائية بالسعودية، وفي فبراير/شباط من العام التالي أطلق الاتحاد السعودي للرياضة للجميع دوري كرة القدم للسيدات على المستوى المجتمعي في العاصمة السعودية بالرياض، ولكن تم تأجيل منافساته بسبب تفشي فيروس كورونا.

على الرغم من إقامة مسابقات نسائية في المملكة في عامي 2019 و2020، وحملت تلك التي جرت في عام 2020 اسم دوري كرة القدم المجتمعي للسيدات، إلا أن الانطلاق الحقيقي للدوري كان في العام التالي.

أطلقت السعودية في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 أول دوري لكرة القدم النسائية، وأُقيمت المباريات في 3 مدن سعودية.

بدأ الدوري في نوفمبر/تشرين من عام 2021 وضم 16 فريقا، مقسمة حسب المنطقة إلى 3 مجموعات، ثم تأهلت 8 فرق إلى الأدوار الإقصائية.

انتهت أول مباراة في الدوري السعودي لكرة القدم النسائية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين فريقي اتحاد الرياض والسهام الزرقاء.

أول هدف في تاريخ الدوري النسائي السعودي سجلته اللاعبة ريما العبيكان لاتحاد الرياض.

حقق فريق المملكة، من محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، اللقب الأول بفوزه على فريق التحدي في مدينة الملك عبد الله الرياضية، فيما فاز اليمامة على جدة الرياضي في مباراة تحديد المركز الثالث.

الدوري السعودي الممتاز للسيدات

في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إطلاق النسخة الأولى من الدوري السعودي الممتاز للسيدات بمشاركة 8 فرق.

كما اعتمد الاتحاد إقامة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 17 فريقا تُوزع على 3 مناطق.

يتم تحديد بطل دوري الدرجة الأولى بنظام خروج المغلوب من دور ربع النهائي والتي تقام بين المتأهلين من دور المجموعات على أن يتم صعود بطل دوري الدرجة الأولى إلى الدوري الممتاز في النسخة التالية، ليحل مكان صاحب المركز الأخير من الدوري الممتاز والذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

فيما يتعلق بمنتخب السعودية النسائي، فقد تم في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021 تعيين الألمانية مونيكا ستاب كأول مدرب على الإطلاق لمنتخب السيدات السعودي.

في فبراير/شباط الماضي، حقق منتخب السعودية للكرة النسائية بداية مميزة، بتغلبه على منتخب سيشل 2-0، ثم تغلبه على منتخب المالديف بنفس النتيجة.

تعد البندي مبارك مهاجمة فريق اليمامة هي هدافة الدوري النسائي السعودي، وهدافة المنتخب أيضا حيث شاركت في 4 مباريات دولية، وسجلت 5 أهداف، وهي أول لاعبة سعودية تسجل هدفا في تاريخ منتخب السعودية لكرة القدم النسائية.