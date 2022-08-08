السعودية وقطر تفتتحان منفذ سلوى الجديد

افتتحت السعودية، الاثنين، منفذ سلوى الجديد الرابط بين المملكة ودولة قطر، وذلك مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتشغيل لقسم الركاب في منفذ سلوى الجديد بطاقة استيعابية أكبر من السابق بـ 6 أضعاف.

وسيزد عدد المركبات في القدوم و المغادرة عن 12 ألف مركبة في كلي الاتجاهين، علماً أن المنفذ القديم كان يستوعب 3 آلاف مركبة فقط.

ومن المقرر أن يُسهم المنفذ الجديد في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات، وتحسين تجربة المسافرين، وسرعة إنجاز إجراءات السفر، ورفع كفاءة المستوى التشغيلي للمنفذ، خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر .

ويقع منفذ سلوى على بعد 5.5 كيلومتر غرب حدود قطر، و1.3 كيلومتر غرب مدينة سلوى، ويعتبر المنفذ البري الوحيد بين السعودية وقطر.

ويبعد عن العاصمة الرياض 460 كيلومتراً، فيما يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كيلومتراً.

وتشير التقديرات إلى أن منفذ سلوى الحدودي يعبر منه من الجانبين سنوياً أكثر من 350 ألف شاحنة محملة بآلاف الأطنان من البضائع، في حين يعبره أكثر من مليون و300 ألف سيارة.