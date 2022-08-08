فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسمواصلات

السعودية وقطر تفتتحان منفذ سلوى الجديد

فادي طنّوس by فادي طنّوس
منفذ سلوى الجديد
منفذ سلوى الجديد

افتتحت السعودية، الاثنين، منفذ سلوى الجديد الرابط بين المملكة ودولة قطر، وذلك مع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وبدأت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتشغيل لقسم الركاب في منفذ سلوى الجديد بطاقة استيعابية أكبر من السابق بـ 6 أضعاف.

وسيزد عدد المركبات في القدوم و المغادرة عن 12 ألف مركبة في كلي الاتجاهين، علماً أن المنفذ القديم كان يستوعب 3 آلاف مركبة فقط.

ومن المقرر أن يُسهم المنفذ الجديد في رفع الطاقة الاستيعابية لحركة المسافرين والمركبات، وتحسين تجربة المسافرين، وسرعة إنجاز إجراءات السفر، ورفع كفاءة المستوى التشغيلي للمنفذ، خاصة خلال المرحلة القادمة التي ستشهد إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر، خلال الفترة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر .

ويقع منفذ سلوى على بعد 5.5 كيلومتر غرب حدود قطر، و1.3 كيلومتر غرب مدينة سلوى، ويعتبر المنفذ البري الوحيد بين السعودية وقطر.

ويبعد عن العاصمة الرياض 460 كيلومتراً، فيما يبعد عن العاصمة القطرية الدوحة 90 كيلومتراً.

وتشير التقديرات إلى أن منفذ سلوى الحدودي يعبر منه من الجانبين سنوياً أكثر من 350 ألف شاحنة محملة بآلاف الأطنان من البضائع، في حين يعبره أكثر من مليون و300 ألف سيارة.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا