تشمل أكبر الزيادات الإنفاق العسكري العالمي على مستوى العالم دولا أوروبية وكل من قطر والمملكة العربية السعودية، مع ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي في العام 2022 بنحو 2.2% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهو الأكبر منذ أكثر من 30 عامان بحوالي 2.24 تريليون دولار، ليسجل رقما قياسيا للمرة الثامنة على التوالي بحسب دراسة من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

ارتفع الإنفاق العسكري في أوروبا عام 2022 بوتيرة سريعة غير مسبوقة، ويعود ذلك إلى الحرب في أوكرانيا، ليسجل الإنفاق العسكري الأوروبي مستويات لم تشهدها القارة منذ الحرب الباردة. وبحسب الدراسة، ساهم ارتفاع الإنفاق الأوروبي على الجيوش بتسجيل الإنفاق العسكري العالمي رقما قياسيا للمرة الثامنة على التوالي، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وعززت أوروبا انفاقها على جيوشها عام 2022 بنسبة 13% أكثر مقارنة بالعام السابق (2021)، في عام طغت عليه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وهذه الزيادة هي

وأشارت الدراسة إلى أن أوكرانيا وحدها ضاعفت إنفاقها 7 مرات ليصل إلى 44 مليار دولار، أو ثلث ناتجها المحلي الإجمالي، مستفيدة من التبرعات بمليارات الدولارات من الأسلحة. وأظهرت التقديرات في الوقت نفسه ارتفاع الإنفاق الروسي على السلاح بنسبة 9.2% العام الماضي.

وتصدرت الولايات المتحدة بقرابة 39% من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما حلت الصين ثانية بقرابة 13%.

لا تزال الولايات المتحدة أكثر الدول إنفاقا على التسلح في العالم ، حيث وصلت نفقاتها لقرابة 900 مليار دولار في عام 2022 ، وحلت الصين في المرتبة الثانية لأكبر إنفاق عسكري ، ثم روسيا.

ويمثل جمع قيمة الإنفاق العسكري لأكبر ثلاث دول إنفاقًا على التسلح ، الولايات المتحدة والصين أكثر من نصف الإنفاق العالمي أي 56٪

تعد زيادة الإنفاق العسكري هو أحد مظاهر انعدام الأمن لمستويات مقلقة في العالم.