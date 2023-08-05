أعلنت جامعة نجران السعودية، اليوم السبت، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ لحملة مؤهل الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات ويستمر استقبال الطلبات حتى الخميس القادم.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تشمل التخصصات الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد، وتخصص النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة بكلية العلوم والآداب بنجران، بالإضافة إلى تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة بالكلية التطبيقية بشرورة، والفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين، والأدب والنقد والنحو والصرف والبلاغة والنقد بكلية العلوم والآداب بشرورة، وعلوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، واللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بنجران، وتخصص وظائف الأعضاء بكلية الطب.

واشترطت الجامعة الحكومية على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها، مع ضرورة إحضار معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية، على ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً في مؤهل الماجستير إذا كان حاصلًا عليه من جامعة تمنحها بتقدير، وفي حال كانت الشهادة صادرة من جامعة تمنح الدرجة بدون تقدير ، فلابد ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس، وكذلك الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال أن كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله (في حال كان المتعاون موظفاً)، كما اشترطت أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة، وأن يحقق الشروط الخاصة بالكلية، مع الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أوالخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.

وذكرت جامعة نجران أنه ستتم دراسة جميع الطلبات المقدمة من قبل اللجنة المختصة بالجامعة ويتم الترشيح لمن انطبقت عليهم الشروط؛ حسب احتياج الأقسام الأكاديمية، ويتم احتساب فترة التعاون بعد الانتهاء من الترشيح، وإسناد الجدول الدراسي له في التخصص المطلوب، حيث ستكون الاستعانة بالخدمات في الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ.

وطالبت المتقدمين بتوفير صورة مصدقة من المؤهل المطلوب، وصور معتمدة من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وكذلك شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية، بالإضافة إلى صورة من الخبرات الأكاديمية، والهوية الوطنية سارية المفعول، مع موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي والخاص، أو تقديم (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن غير موظف، على أن تُرفع كافة المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل كلية بالجامعة.

جامعة نجران