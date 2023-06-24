السعودية : وصول أكثر من مليوني رأس ماشية بميناء جدة خلال موسم الحج





كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية عن فسح أكثر من مليوني رأس من الماشية عبر محاجرها في ميناء جدة الإسلامي، منذ بداية شهر الشهر الماضي.



فيما بلغت فسوح الإرساليات الخاصة بمشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي “أضاحي”؛ حوالي مليون رأس من الماشية، ويتوقع وصول المزيد من المواشي ضمن تنفيذ خطة الوزارة لموسم حج 2023- 1444هـ.





وأوضحت أن عدد العينات العشوائية من الماشية التي تم فحصها مخبريًا حتى الآن بلغ نحو 23 ألف عينة، مبينة أن مهام المحاجر تتمثل في الكشف الظاهري على جميع الإرساليات الحيوانية والنباتية ومنتجاتها الواردة عبرها، وإرسال العينات التي تتطلب الفحص إلى المختبرات المعتمدة من قِبل الوزارة؛ للتأكد من سلامتها قبل فسحها.

وأشارت إلى أنها نفّذت منذ بداية الموسم (2325) جولة ميدانية على سوق المواشي المركزي بالعاصمة المقدسة؛ حيث تجاوزت أعداد المواشي الواردة للسوق (30) ألف رأس من المواشي المستوردة والمحلية، وتم رصد أكثر من (159) مخالفة من خلال تطبيق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية على المخالفين، كما نفذت الوزارة أكثر من (1995) جولة رقابية وتفتيشية على أسواق النفع العام في العاصمة المقدسة؛ لرصد وفرة السلع والمنتجات الغذائية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية والصحية، إلى جانب الوقوف على مدى جودة المنتجات والمواد الغذائية المعروضة في السوق، ومستوى النظافة بشكل عام.



وأكدت الوزارة حرصها على تنفيذ وتطبيق التشريعات، والالتزام بالأنظمة والاشتراطات الصحية والفنية التي تهدف إلى ضمان وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك.



كما أكّدت جاهزية المسالخ في العاصمة المقدسة وفق أفضل المعايير الصحية، واستعدادها لاستقبال موسم الحج واتخاذ الإجراءات كافة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ لتلبية احتياجات مرتادي المسالخ، ورفع جاهزية القصابين.



