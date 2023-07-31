السعودية: وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ موانئ المملكة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية (موانئ)، مساء اليوم الإثنين، عن وصول سفينة الحاويات “MSC LORETO” التابعة للخط الملاحي السويسري “MSC” إلى ميناء جدة الإسلامي بطول يصل إلى 400 متر وعرض 61.3 متراً وعمق يتجاوز 33 متراً وبطاقة استيعابية 24,346 حاوية قياسية وغاطس 17 متراً.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، تعد (MSC LORETO) أكبر سفينة حاويات تصل إلى الموانئ السعودية، إذ تبلغ مساحة سطحها حوالي 24 ألف متر مربع، ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 22.5 عقدة.

#موانئ تعلن عن وصول أكبر سفينة حاويات في تاريخ الموانئ السعودية "MSC LORETO" التابعة لشركة @MSCCargo إلى #ميناء_جدة_الإسلامي. pic.twitter.com/xzPHrBaGfD — مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) July 31, 2023

ويعزز وصول السفينة الضخمة إلى ميناء جدة الإسلامي من ميزته التنافسية، ويؤكد تطور البنية التحتية له التي تؤهله لاستقبال سفن الحاويات العملاقة، إذ شهد ضمن عمليات التطوير تعميق قناتي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية، إضافة إلى عمليات التوسعة المستمرة، وعقود الإسناد التجاري، التي أسهمت في رفع كفاءة تشغيل محطات الحاويات بالميناء، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات بأكثر من 70% لتصل إلى أكثر من 13 مليون حاوية بحلول 2030.

وتنقل السفينة “MSC LORETO” مجموعة واسعة من البضائع من المواد الخام إلى المنتجات النهائية، مثل الآلات والبلاستيك والمطاط والإلكترونيات والأثاث، وهي جزء من سلسلة من 6 سفن عملاقة، كما أنها مجهزة بتقنيات وميزات حديثة تجعلها فعالة في استخدام الطاقة والوقود.

ويعكس اختيار السفينة العملاقة لميناء جدة الإسلامي قوة الحركة التجارية بالميناء بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر في التجارة البحرية العابرة ومسافنة الحاويات والبضائع، كما يعزز الكفاءة التشغيلية، والربط الملاحي بين المملكة والعالم؛ تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمي ومحور ربط القارات الثلاث.

واستقبل ميناء جدة الإسلامي في عام 2021 أول وأكبر سفينة حاويات في العالم تعمل بشكل كامل بالغاز الطبيعي المسال الصديق للبيئة بنظام (LNG) ، وذلك في زيارتها الأولى للمملكة، ويمتاز بإمكانات تشغيلية تجعله واحدًا من أهم الموانئ الكبرى في المنطقة القادرة على كسب ثقة الخطوط البحرية العالمية وجذب السفن العملاقة لزيادة مناولة البضائع.