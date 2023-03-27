السعودية والعراق تنشآن خطاً ائتمانياً لتمويل الصادرات

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن توقيع اتفاقية خط ائتمان جديدة لتمويل الصادرات السعودية مع المصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية بقيمة 75 مليون ريال تمثل امتداداً للحزم الائتمانية والتمويلية التي يقدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك المحلية والمؤسسات المالية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حركة التصدير وتطوير العلاقات التجارية، وفتح آفاق استثمارية تدعم العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق.

تمثّل هذه الاتفاقية امتداداً للحُزَم الائتمانية التي يقدّمها بنك التصدير والاستيراد السعودي للبنوك والمؤسسات المالية الدولية في إطار فتح آفاق استثمارية تمكّن نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية للأسواق الخارجية. https://t.co/o4bnVnlwor — Saad Alkhalb|سعد الخلب (@salkhalb) March 26, 2023

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود البنك لتوفير حلول تمويلية تدعم تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث تم تصميم بنود الاتفاقية لتسهم في تفعيل حركة التجارة بين البلدين الشقيقين، وتقليل مخاطر التصدير وسد فجوات تمويل الصادرات إلى جمهورية العراق.

وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي سعد بن عبد العزيز الخلب، والمدير المفوّض للمصرف العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية همام ثامر كاظم وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة المصرف أحمد وليد أحمد، وعدد من القيادات من الجانبين.

وقال “الخلب” إن الاتفاقية الجديدة هي امتداد لشراكة استراتيجية مع المصرف العراقي، ونهدف من خلالها لفتح آفاق استثمارية تعزز العلاقات التجارية بين المملكة وجمهورية العراق، حيث تمثل الاتفاقية خط ائتمان جديد لمؤسسات التمويل في الدولتين الشقيقتين يدعم المستوردين فيها ويتيح الحصول على تمويل للسلع أو الخدمات أو المعدات السعودية بشروط تنافسية تتماشى مع معايير وكالات ائتمان الصادرات.

وأكد استمرار البنك في بناء شراكات فعّالة توفر حلول ائتمانية مستدامة تدعم بناء اقتصاد حيوي ومتنوع المصادر يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 بالمئة إلى 50 بالمئة بحلول العام 2030.

وأعرب أحمد وليد أحمد عن سعادته ببدء الشراكة مع بنك التصدير والاستيراد من خلال هذه الاتفاقية التي تمثل فرصة إضافية لفتح خطوط ائتمان تثري حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، وتعزز دور المؤسسات التمويلية في المنطقة في دعم اقتصاديات دولها وزيادة الفرص الواعدة لدعم حركة التصدير والاستيراد بين المملكة والعراق خاصة في ظل النمو المتزايد للتجارة بين البلدين والسمعة الطيبة للمنتجات السعودية غير النفطية والجودة العالية التي تتميز بها في الأسواق العراقية والعالمية.