السعودية والطموحات الرياضية .. مواجهة ميسي – رونالدو مجرد بداية لأحداث كبرى

سلّطت المواجهة التي جمعت بين نجوم ناديي النصر والهلال السعوديين في كرة القدم ونادي باريس سان جرمان الفرنسي بحضور قطبي اللعبة في العقدين الأخيرين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، الضوء مجدداً على المملكة العربية السعودية التي تؤكد أن طموحاتها في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، لا تزال في بداياتها.

وخسر فريق نجوم موسم الرياض المكوّن من رونالدو ولاعبي فريقه الجديد النصر وغريمه الهلال أمام الأرجنتيني المتوّج بكأس العالم الأخيرة في قطر ميسي ورفاقه في سان جرمان 4-5 الخميس على ملعب الملك فهد أمام أكثر من 60 ألف مشجع.

حظيت المباراة باهتمام عالمي لا سيما أنها قد تكون الأخيرة بين أسطورتين، ميسي البالغ 35 عاماً والذي من المفترض أن يمدد عقده مع سان جرمان، ورونالدو 37 عاماً الذي انضم الشهر الماضي الى النصر بصفقة خيالية قدرت بـ200 مليون يورو.

وتضخ المملكة مئات ملايين الدولارات لتنظيم فعاليات رياضية عالمية أو شراء نواد عالمية لتغيّر صورتها المحافظة في العالم. ويأتي هذا في إطار حملة إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة.

وبعد انتهاء المباراة، قال المستشار في الديوان الملكي ورئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ لوكالة فرانس برس “هذه مباراة كبيرة (…)، وهذه نقطة في بحر ما سيحدث في رؤية 2030″، في إشارة الى خطة صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، للإصلاحات والتنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل في المملكة لكي لا تعود تقتصر حصراً على النفط.

وبحسب آل الشيح، فإن سمو ولي العهد “سيفاجىء السعوديين بأشياء أكثر وأكثر”، متابعا “بالتأكيد القادم أفضل وأفضل”.

ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية “رؤية 2030”.

استضافة أحداث رياضية كبرى

وقد استضافت السعودية خلال السنوات الأخيرة أحداثا رياضية كبرى، مثل بطولات الغولف للمحترفين وسباقات فورمولا واحد ورالي دكار. وهي تبحث مع مصر واليونان إمكان تقديم طلب لاستضافة مشتركة لكأس العالم 2030.

وسينظم السعوديون بطولة كأس آسيا المقبلة لكرة القدم للرجال والنساء، والألعاب الأولمبية الآسيوية الصيفية، والشتوية على ثلج اصطناعي.

وكان وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أكد في مقابلة مع فرانس برس في آب/اغسطس الماضي أنّ استضافة الألعاب الأولمبية هو “المبتغى”.

وتسلّط صفقة ضمّ رونالدو لعامين ونصف العام الى نادي النصر مقابل 200 مليون يورو الأضواء على الدوري السعودي، أحد أقوى الدوريات في آسيا.

ووقّع رونالدو، وفق مصدر قريب من ناديه الجديد، اتفاقا آخر مع السعوديين مقابل مئتي مليون يورو إضافية ليكون سفيراً لملف المملكة المشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

ويرى الأستاذ الزائر المساعد في جامعة جورج تاون في قطر دانيال رايش أن “انتقال رونالدو مجرد البداية”، مضيفا “سنرى المزيد من النجوم ينتقلون إلى السعودية”، ويقول رايش إن مباراة الخميس أرسلت “رسالة قوية للغاية”، مضيفا “عبر استضافة مباراة مماثلة، هي تقول: انظروا كيف نتغيّر”.