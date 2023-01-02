السعودية والطاقة: مصنع جمعية عنيزة النسائية الخيرية “قطرة” ينتج فحما صديقا للبيئة

تحتضن جمعية عنيزة النسائية الخيرية عددا من المشروعات التي تسهم في عملية التنمية المستدامة في المجتمع، ومنها مشروع “فحم قطرة”، الذي بدأ بالعمل منذ أكثر من 11 سنة.

صديق للبيئة

ويتميز مشروع فحم قطرة بـ:

إنتاجه فحماً صديقاً للبيئة لا يؤثر على الإنسان والبيئة

كما أن المدة التي تقضيها الشعلة أكثر من الفحم العادي

إضافة إلى سهولة الاستخدام والحفظ والتخزين وسرعة الاشتعال

وهو مصنوع من مخلفات أشجار النخيل

وينتج المصنع تقريبًا أكثر من 100 ألف كيلو من الفحم سنويا ويتم بيعه في جميع مناطق المملكة.

الفكرة

وأتت فكرة هذا المشروع – بحسب رئيسة جمعية عنيزة النسائية الخيرية سهى صالح الغلث – من الدول المتقدمة في مجالات الصناعات مثل: أمريكا والصين وماليزيا التي لا تهدر أوراق الأشجار الناتجة من الذرة والنخيل وخلاف ذلك، والفكرة مستوحاة من مكائن كبس وتحويل مخلفات الذرة إلى حطب وفحم، وتمت بلورة الفكرة لتكون لمخلفات النخيل وبالأخص في منطقة القصيم التي تكثر فيها زراعة النخيل.

مراحل الإنتاج

وتمر مراحل الإنتاج بـ:

جلب المواد الخام من موردين معتمدين من مخلفات النخيل والأشجار

ثم يقوم فريق الإنتاج بطحن المواد الخام إلى بودرة

وإضافة الماء والنشاء والمادة اللاصقة

ثم خلط المكونات جميعها حتى تصبح متجانسة

فيما يأتي كبس الخليط الناتج حتى يصبح كتلة متماسكة سداسية الشكل مجوفة الوسط

وأخيراً تتم تعبئة وتغليف المنتج النهائي ليصبح جاهزا للبيع

رؤية 2030

ويعد “فحم قطرة” من المشاريع التنموية المستدامة التي تشارك في رؤية 2030، من خلال اكتشاف مهارات الكوادر السعودية لمحافظة عنيزة وصقلها بالتدريب والتأهيل وتمكينهم من تحسين حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والاعتماد على أنفسهم والتصدي للتحديات التي تواجههم.