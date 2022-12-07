السعودية والصين..تاريخ حافل وآفاق مستقبلية مشرقة

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والصين تطوراً مميزاً ووثيقاً، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين.

محطات في ملف العلاقات

بدأت العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ 80 عاماً في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين

أخذت العلاقت شكلها الرسمي عام 1990بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

خلال زيارة الرئيس الصيني شين جين بينغ للمملكة في يناير/كانون الثاني من عام 2016 تم توقيع 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة والصين، منها مذكرة تعزيز التعاون المشترك بشأن الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ومبادرة طريق الحرير البحري للقرن 21، والتعاون في الطاقة الإنتاجية

دشّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والرئيس الصيني شين جين بينغ مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير (ياسرف)

لجنة مشتركة

تقود اللجنة السعودية – الصينية المشتركة رفيعة المستوى، التي يرأسها من جانب المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، ومن الجانب الصيني نائب رئيس مجلس الدولة هان تشنغ، الجهود القائمة من حكومتي البلدين لزيادة التنسيق في الشأنين السياسي والأمني، وتعزيز أوجه التعاون في الجوانب التجارية والاستثمارية، والطاقة، والثقافة، والتقنية.

استكشاف القمر

في إنجاز علمي جديد وفريد من نوعه على مستوى المنطقة والعالم الإسلامي:

شاركت المملكة، جمهورية الصين الشعبية، في رحلة نادرة لاستكشاف الجانب غير المرئي للقمر عن قرب

جاء ذلك في إطار اهتمام المملكة المتنامي باستكشاف الفضاء البعيد

يأتي هذا التعاون بين الرياض وبكين، ترجمة لمذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى الصين في 16 مارس/آذار من عام 2017، التي أسست للتعاون مع وكالة الفضاء الصينية لاستكشاف القمر

“الحزام والطريق” و”رؤية المملكة 2030″

تولي حكومتا المملكة والصين اهتماماً بالغاً بتعزيز المواءمة بين مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية المملكة 2030″، وتطوير التعاون بين الجانبين، في مجالات مثل: الاقتصاد، والتجارة، والنقل، والبنية التحتية، والطاقة، وكذلك المجالات الناشئة، مثل: تقنية الجيل الخامس، والذكاء الاصطناعي، والبيانات الكبيرة، وفي هذا الإطار:

تدعم الصين مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أطلقها ولي العهد السعودي

كما رحبت بانضمام المملكة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لتوجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من النمو المتوازن والمنسق والشامل لتسريع تنفيذ أجندة عام 2030، وتحقيق تنمية عالمية أكثر قوة واخضراراً وصحة

تتشارك المملكة والصين في عضوية عدد من المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية، ومجموعة العشرين

شاركت المملكة كعضو مؤسس إلى جانب الصين في إنشاء “البنك الآسيوي لاستثمار البنية التحتية”، والذي يهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين ترابط البنى التحتية في قارة آسيا وخارجها، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي تعكس الاستدامة والابتكار، إضافة إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليمية في معالجة تحديات التنمية.

الشريك الأول

احتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة في آخر 5 سنوات:

الصين هي الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ عام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليار ريال في العام 2021، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.

بلغت قيمة الاستثمارات السعودية في الصين 8.6 مليارات ريال، وجاءت المملكة في المرتبة 12 في ترتيب الدول المستثمرة في الصين حتى نهاية العام 2019، في المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الصينية في المملكة 29 مليار ريال بنهاية عام 2021.

الصندوق السعودي الصيني

تعزيزاً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، تم تأسيس صندوق (سعودي – صيني) لدعم الشركات التقنية الناشئة في المملكة برأس مال يقدّر بـ 1.5 مليار ريال سعودي بشراكة بين (eWTp) الصينية المدعومة من قبل شركة (علي بابا) وصندوق الاستثمارات العامة، وبدعم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، بهدف الإسهام في دعم منظومة اقتصادية متينة للأعمال الرقمية في المملكة.

الزيارة الحالية

تجسّد الزيارة الحالية للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة حرص قيادتي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية، وشراكتهما الإستراتيجية واستثمار إمكاناتهما السياسية والاقتصادية في خدمة مصالحهما المشتركة. وتنعقد خلال زيارة الرئيس الصيني ثلاث قمم هي (السعودية الصينية، والخليجية الصينية، والعربية الصينية)، ما يعكس أهمية انعقاد هذه القمم، وما تحظى به من اهتمام إقليمي ودولي.