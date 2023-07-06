السعودية والإمارات ومصر تشهد تحسنا بمؤشر “مديري المشتريات”

المؤشر سجل أعلى مستوياته في مصر منذ 22 شهرا

كشفت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال “، الأربعاء، أن مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية والإمارات ومصر، سجل ارتفاعا ملحوظا في يونيو/حزيران 2023، بدعم نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

** السعودية

وأظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال” التي رصدت بالتعاون مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية، ارتفعت إلى 59.6 نقطة في يونيو/حزيران، من 58.5 نقطة في مايو/أيار.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات قياسية متسارعة هي الأعلى في عدة سنوات.

ووفق البيانات، عززت الشركات السعودية نشاطها الشرائي بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة حيث سعت إلى تلبية متطلبات العمل المتزايدة ودعم المخزون.

** الإمارات

في سياق آخر، أظهرت قراءة الإمارات تسجيل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعا إلى 56.9 نقطة في يونيو/حزيران، مقارنة مع 55.5 نقطة في مايو/أيار.

وأشارت بيانات المؤشر إلى تحسن كبير في ظروف الأعمال كان هو الأبرز منذ شهر يونيو/حزيران 2019.

وأفادت: “بهذا تكون أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، قد تحسنت في كل فترة من فترات الدراسة الـ 31 الماضية”.

وكانت قدرة الشركات الإماراتية على تأمين طلبيات جديدة عاملاً رئيسيًا في التحسن القوي في ظروف الأعمال، وفق البيانات.

** مصر

وسجل مؤشر مديري المشتريات في مصر، أعلى مستوياته في 22 شهرا، ليُشير إلى تحسن هامشي.

وأظهرت بيانات “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في مصر ارتفعت من 47.8 نقطة في مايو/أيار إلى 49.1 نقطة في يونيو/حزيران.

وحسب البيانات، انخفض مستوى التوظيف للشهر السابع على التوالي في يونيو في ظل ضعف الثقة بشأن الـ 12 شهراً المقبلة.

وأدت ضغوط الأسعار ومشكلات السيولة وضعف الطلب إلى انخفاض حجم النشاط التجاري الإجمالي في نهاية الربع الثاني في السوق المصرية.