السعودية والإمارات وقطر: استثمار محتمل في دوري السلة الأمريكي

ستسمح رابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين لصناديق الثروة السيادية والمعاشات التقاعدية والمؤسسات بالحصول على حصص في فرقه، والانفتاح على المستثمرين من دول العالم، لاسيما الخليج العربي، والذين يديرون أصولاً تتجاوز تقديراتها 30 تريليون دولار.

وصوت مجلس الرابطة للموافقة على مثل هذه الاستثمارات، على الرغم من أن أي مشتر سيظل خاضعاً لمراجعة الرابطة وموافقة مجلس الإدارة، حسبما قال نائب الرئيس التنفيذي مايك باس.

وستمنح هذه الخطوة دفعة قوية لسعي الرابطة من أجل الحصول على المزيد من المستثمرين للمشاركة في ملكية الفرق.

في السنوات الأخيرة، سٌمح لشركات الأسهم الخاصة بالاحتفاظ بحصص، بما في ذلك إبرام صفقة في عام 2020 لصندوق ديال هوم كورت التابع لشركة بلو أوول كابيتال لتكون قادرة على الحصول على حصص أقلية في امتيازات متعددة، إذ حصلت على حصص في أتلانتا هوكس، فينيكس صنز وسكرامنتو كينغز.

احتفظت صناديق الثروة السيادية بنحو 10.5 تريليونات دولار حتى نهاية عام 2021، وهو رقم قياسي

بلغت حصة صناديق التقاعد العامة 21.4 تريليون دولار

ارتفعت قيمة امتيازات الرابطة في السنوات الأخيرة، ما جعل الحصول على ملكية فريق بعيدة المنال بشكل متزايد باستثناء أصحاب الثروات الهائلة

يبلغ متوسط سعر الفريق في الدوري 2.58 مليار دولار، وفقا لسبورتيكو

وقال روبرت سارفر، صاحب فينيكس صنز وميركوري، في أيلول/سبتمبر إنه بدأ في البحث عن مشترين وسط ضغوط متزايدة للتنحي إثر اتهامات بالعنصرية والتحرش الجنسي.

تقدر سبورتيكو سعر فينيكس صنز بحوالي 1.9 مليار دولار.

ويحظى الدوري الأمريكي للمحترفين بشعبية واسعة في الشرق الأوسط. وفي تشرين الأول/أكتوبر، لعب أتلانتا هوكس مباراة ما قبل الموسم ضد ميلووكي باكس في صالة الاتحاد في أبو ظبي.