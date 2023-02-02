السعودية والإمارات والبحرين ترفع الفائدة وقطر تثبتها

قررت المصارف المركزية في السعودية والإمارات والبحرين رفع سعر الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس على إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي بـ 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023، فيما أبقى مصرف قطر المركزي على على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء.

السعودية

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %.

يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.

الإمارات

وقرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رفع “سعر الأساس” على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس 2 شباط / فبراير 2023.

كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.

البحرين

كما قرَّر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25 % إلى 5.50 %، يأتي ذلك على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، ضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزي؛ لضمان انسيابية أداء أسواق النقد في البحرين.

كما رُفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00 % إلى 5.25 %، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00 % إلى 6.25 %، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50 % إلى 6.75 %.

قطر

وقرَّر مصرف قطر المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية للإيداع والإقراض وإعادة الشراء، بعد تقييم السياسات النقدية الحالية لدولة قطر.

وأوضح المصرف في بيان له اليوم، أن قراره يهدف إلى أن تكون أسعار الفائدة الحالية عند مستويات مناسبة لدعم النمو الاقتصادي، مؤكداً أنه سوف يستمر في تقييم الأوضاع الاقتصادية والأخذ في الاعتبار جميع الجوانب التي قد تؤثر على الاستقرار المالي، كما سيقوم بمراجعة سياسته النقدية عند الاقتضاء لمعالجة أي تغيرات في المتطلبات الاقتصادية.

وأبقى مصرف قطر المركزي سعر الفائدة للإيداع عند نسبة 5 في المئة وسعر فائدة الإقراض من المصرف عند نسبة 5.50 في المئة، كما أبقى سعر إعادة الشراء عند نسبة 5.25 في المئة.

الكويت

وكان مجلس إدارة البنك المركزي الكويتي قد قرر رفع سعر الخصم بواقع نصف نقطة مئوية ليصبح 4% بدلاً من 3.5% وذلك اعتباراً من تاريخ 26 كانون الثاني / يناير 2023.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون، في بيان، إن هذا القرار جاء في ضوء المتابعة المستمرة من قبل البنك المركزي لتطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية ومستجدات المؤشرات النقدية والمصرفية المحلية وحركة أسعار الفائدة على الدينار الكويتي في السوق المحلية، أخذاً بالاعتبار حركة التغير في أسعار الفائدة على العملات العالمية الرئيسية.