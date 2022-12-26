السعودية والإمارات: “حصانة” السعودية تستثمر 2.4 مليار دولار في أصول “دي بي ورلد” الإماراتية

أعلنت شركة “دي بي ورلد” الإماراتية، المزود الرائد للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وشركة “حصانة الاستثمارية” السعودية، المدير الاستثماري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية والتي تمتلك أحد أكبر صناديق التقاعد في العالم، عن استثمار حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي في 3 من أصول “دي بي ورلد” الرئيسة في دولة الإمارات.

الاستثمار

وستستثمر شركة “حصانة” السعودية في:

ميناء جبل علي

والمنطقة الحرة لجبل علي

ومجمع الصناعات الوطنية

وتشكل الكيانات الثلاثة مجتمعة منظومة متكاملة بمستوى عالمي لسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية لأكثر من 9 آلاف شركة من جميع أنحاء العالم

تخدم أكثر من 3.5 مليار مستهلك عالميا

وحققت الأصول الثلاثة إيرادات أولية بقيمة 1.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021

تشكل هذه الأصول معا مجموعة من البُنى التحتية الأفضل في فئتها

مع سجل نمو قوي على المدى الطويل

حصة “حصانة”

تبلغ حصة حصانه في هذا المشروع المشترك الجديد مع “دي بي ورلد” 10.2 بالمئة من الأصول الإماراتية الثلاثة، ومن المتوقع أن تبلغ القيمة الاستثمارية الإجمالية حوالي 23 مليار دولار لهذه الأصول.

الاستفادة من إمكانات النمو

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “دي بي ورلد” إن هذه الشراكة:

تمثل امتدادا لسجّل حافل بالنمو المستدام والمرونة

وتعزز الأصول والميزانية العمومية

وستتيح الاستفادة من إمكانات النمو الكبيرة في أسواق المنطقة.

شراكة نوعية

من جانبه، أعرب سعد بن عبد المحسن الفضلي، الرئيس التنفيذي لشركة “حصانة الاستثمارية” عن سعادته بالإعلان عن هذه الشراكة النوعية مع شركة “دي بي ورلد”، مشيرا الى أنه من المتوقع أن يستمر نمو أعمال الشركة مستقبلاً نظراً لتضافر العوامل الديموغرافية المواتية ونمو اقتصادات المنطقة والاستثمارات الكبيرة فيها، بالإضافة إلى توقعاتنا بازدهار التبادل التجاري بين الدول النامية في آسيا وأفريقيا.