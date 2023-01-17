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السعودية واثقة من قدرتها على استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة

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تعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية
تعزيز البيئة الاستثمارية في السعودية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أن المملكة العربية السعودية واثقة من قدرتها على جذب استثمارات واسعة النطاق كافية لتحقيق انجازات مهمة على طريق خطة التنويع الاقتصادي.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي في مقابلة مع “بلومبيرج” على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا،  إن السلطات تعتقد أن لديها “العديد من عوامل التمكين التي يمكنها جذب الكثير من الشركاء” ، مشيراً إلى إمكانات المملكة الهائلة من الموارد الطبيعية، والتغييرات التنظيمية، وتركيبة سكانها التي تغلب عليها شريحة الشباب.

وقال الإبراهيم “لدينا النوع الصحيح من هياكل الحوافز والحوكمة والعمليات من أجل جذب النوع المناسب من المستثمرين للحصول على النوع المناسب من العائدات لهم كشركاء”.

وتهدف خطة السعودية إلى رفع مساهمة الاستثمار الأجنبي إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء معظم الاستثمار الأجنبي البالغ قيمته 19.3 مليار دولار في عام 2021 – وهو الأكبر منذ عام 2010 – من شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية التي باعت جزءاً من وحدة خطوط الأنابيب الخاصة بها.

وقال الإبراهيم إن الحكومة السعودية أجرت أكثر من 700 تغيير تنظيمي مع سعيها لجذب المستثمرين. وقال: “نحن جادون للغاية بشأن جهود التنويع التي نبذلها، ونحن منفتحون ونتحدث مع جميع الشركاء المهتمين بالاستثمار في السعودية”.

السعودية، أكثر من 1,4 مليون وظيفة في قطاع السياحة

وقد شهدت المملكة العربية السعودية أقوى زيادة في التوظيف منذ ما يقرب من خمس سنوات مع تحسن ظروف الأعمال في اقتصادها غير النفطي – محرك خلق فرص العمل للمملكة – بوتيرة أبطأ قليلاً في نهاية العام الماضي بعد الارتفاع.

وقال الإبراهيم :”ما زلنا نرغب في خلق المزيد من الوظائف ونريد حتى الوصول إلى مستويات أعلى. وأستبعد أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على القطاع الخاص السعودي”.

وشهدت الشركات السعودية غير المنتجة للنفط توسعاً حاداً في النشاط التجاري في نهاية عام 2022، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق وأيضاً الأعمال الجديدة الواردة. وساعد هذا الانتعاش على زيادة التوظيف بمعدل كان الأقوى منذ قرابة خمس سنوات، في حين تباطأت عمليات التخزين في ظل ارتفاع أسعار المشتريات. وعلى الرغم من تراجع تضخم التكلفة، ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أقصى حد منذ شهر مارس، وفق مؤشر بنك الرياض السعودي لمدراء المشتريات المعدل موسمياً.

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