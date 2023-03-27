السعودية وإيران تتفقان على لقاء وزيري الخارجية خلال رمضان

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالاً هاتفياً، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجرى خلال الاتصال مناقشة عددٍ من الموضوعات المشتركة في ضوء الاتفاق الثلاثي الذي تم التوقيع عليه في جمهورية الصين الشعبية، كما اتفق الوزيران على عقد لقاء ثنائي بينهما خلال شهر رمضان الحالي.

وتم التوصل في 10 آذار / مارس الجاري إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر في بكين، أنه استجابةً لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ودعم بلاده لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة والجمهورية الإسلامية، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين البلدين، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 و10 آذار/مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين.

وأعلنت الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.

واشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.