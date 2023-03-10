السعودية وإيران تستأنفان العلاقات وتعيدان فتح السفارتين

ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” أنه تم التوصل إلى اتفاق بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

ونقلت “رويترز” عن وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قولها: “اتفق البلدان على استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح السفارات في غضون شهرين “.

وجاء في البيان المشترك الذي صدر في بكين اليوم الجمعة، أنه استجابةً لمبادرة الرئيس الصيني شي جين بينغ ودعم بلاده لتطوير علاقات حسن الجوار بين السعودية وإيران، وبناءً على الاتفاق بين شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة والجمهورية الإسلامية، بأن تقوم الصين باستضافة ورعاية المباحثات بين البلدين، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية، فقد جرت في الفترة من 6 و10 آذار/مارس 2023 في بكين، مباحثات بين وفدي البلدين.

وقال البيان “أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 – 2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

وتابع “تعلن الدول الثلاث أنه تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، ويتضمن تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما”.

واشار البيان إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عما وصفته ببيان مشترك بين إيران والسعودية والصين قولها إن البلدين “يؤكدان على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض”.