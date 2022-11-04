السعودية وأخبار الدوري الإنجليزي: الدباسي “قلب هجوم” نادي نيوكاسل في الرياض

شكّل الاستحواذ السعودي على النادي مصدر فخر كبير للسعوديين في الآونة الأخيرة، وبات هناك طلب كبير على اقتناء قميص نيوكاسل، والذي نفد من بعض المحلات في وسط العاصمة الرياض.

وارتفعت جماهيرية النادي بشكل ملحوظ في المملكة، لأسباب وطنية بعد الاستحواذ السعودي عليه.

وأصبح هناك اهتمام بنيوكاسل لأن الناس تشعر أنه ملك وفخر للسعودية، كما يقول مشجعون للنادي في الرياض، ومن بينهم الوليد الدباسي الذي يدير حسابات للنادي على تويتر وموقع يوتيوب، حيث ينشر أخبار الفريق وتحليلات المباريات لمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 19 ألف شخص.



ماذا يقول الدباسي؟

في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية:

“يحتاج جمهور الشباب (في السعودية) إلى ما يحفزهم لتشجيع نيوكاسل، وذلك من خلال إحرازه بطولات حتى مع وجود الدافع الوطني”.





قصة صعود نيوكاسل في دوري النخبة:

اشترى كونسورتيوم مدعوم من السعودية النادي في أكتوبر 2021.

صندوق الاستثمارات السعودي، الذي يرأسه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحوذ على 80 % منه.

حقق أربعة انتصارات في مبارياته الخمس الأخيرة ما أوصله إلى المركز الرابع في سلم الترتيب.

وهذا يعتبر إنجازا للنادي بعد أن قبع في المركز قبل الأخير في دوري النخبة (البريميرليغ) حين تمت عملية الاستحواذ قبل عام.

لم يفز النادي الملقب بـ”ماجبايز” بأي لقب كبير منذ 1969 “كأس المدن والمعارض الأوروبية”

صارع للبقاء في دوري النخبة خلال السنوات الماضية وهبط مرتين للدرجات الأدنى في 2006 و2019.

وبعد أيام من الاستحواذ، أطلقت صحيفة “عرب نيوز” الناطقة بالإنجليزية مدونة صوتية “بود كاست” بعنوان “أسود وأبيض” تتناول تاريخ نيوكاسل وتستضيف نجومه القدامي مثل مالكولم ماكدونالد ولي كلارك بغرض “خلق تفاهم مشترك” بين الجانبين.

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For subscription ⬇️https://t.co/0yjaubOlPM — الوليد الدباسي | نيوكاسل Alwaleed Aldebasi (@Alwaleed_Saudi) September 20, 2022

هدفنا أن يعرف الجانبين بعضهما البعض. الجمهور السعودي يتعرف على نيوكاسل وجمهور نيوكاسل يتعرف على السعودية — علي خالد محرر الرياضة بصحيفة “عرب نيوز” في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية:

وسيحل النادي المشهور باسم “ماجبايز” في العاصمة الرياض بين الرابع والعاشر من ديسمبر بعد رحلة مشابهة إلى جدة في مطلع 2022.

وبدأ النادي الإنجليزي يستقطب جمهوراً سعودياً لم يكن يكترث سابقا بالكرة الأوروبية، مثل المواطن عبد الرحمن القحطاني الذي لم يكن يتابع الدوري الإنجليزي على الإطلاق قبل استحواذ بلاده على نيوكاسل، لكنّه سافر ثلاث مرات خلال عام لمتابعة مباريات فريقه الجديد

وقال الشاب البالغ 27 عاماً بحماس “احب نادي نيوكاسل… هو الآن يمثل اسم السعودية على الصعيد العالمي”.