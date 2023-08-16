السعودية هي مستقبل الاقتصاد الإبداعي بالمنطقة وحجم القطاع محلياً يتجاوز 56 مليار

يؤكد الرئيس التنفيذي لـ “مدل بيست ” رمضان الحرتاني قال رمضان الحرتاني الرئيس التنفيذي لـ “مدل بيست”، إن السعودية تمثل مستقبل الاقتصاد الإبداعي في المنطقة، وتتقدم لقيادته إقليمياً وتسير بخطى ثابتة لتصبح واحدة من أهم وجهاته عالمياً، بفضل ما تملكه من مزايا متعددة أبرزها المجتمع الشاب والتنوع الثقافي، مع الموقع الجغرافي المميز، والدعم الحكومي الكبير.

وحث الحرتاني على تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد الذي يبلغ حجم أعماله في المملكة حالياً نحو 15 مليار دولار (56.2 مليار ريال) ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 13% سنوياً، وشجع شباب وشابات المملكة على الاستفادة من الفرص المتعددة التي يوفرها الاقتصاد الإبداعي والانخراط في نشاطاته حيث إنه من أكثر القطاعات توليداً للوظائف المباشرة وغير المباشرة خاصة أنه يعتمد في الأساس على رأس المال البشري.

الاقتصاد الإبداعي هو مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على الإبداع والابتكار لتوفير السلع والخدمات، وتشمل هذه الأنشطة الفنون والموسيقى والأفلام والتلفزيون والألعاب ووسائل الإعلام والنشر والإعلان والهندسة المعمارية والتصميم بأشكاله المختلفة.

ويلعب الاقتصاد الإبداعي دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي، حيث يساهم بمليارات الدولارات في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر ملايين الوظائف.

كما أنه يمارس دوراً محورياً في تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي، ويساهم في بناء مجتمعات أكثر ازدهاراً وسعادة. وأشار الحرتاني إلى أن الاقتصاد الإبداعي يدعم العديد من القطاعات الأخرى، مثل السياحة والضيافة وغيرها، كما أنه يوفر العديد من الفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدمات داعمة للجهات الفاعلة في القطاع، ما ينعكس إيجاباً على تعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى إسهامه بشكل فاعل في تعزيز جودة الحياة والتي تعد أحد أهم مستهدفات رؤية السعودية 2030. وأضاف أن صناعة الموسيقى التي تعد أكثر أشكال الاقتصاد الإبداعي توليداً للوظائف وأكثرها نشاطاً، تشهد تطوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تسجل أعلى معدلات نمو على مستوى العالم بما يزيد على 18% سنويا ليصل حجمها المتوقع إلى 1.8 مليار دوﻻر بحلول عام 2030، مقابل معدلات نمو تتراوح بين 5% و10% على مستوى العالم، ومن المتوقع توفير وظائف لنحو 65 ألف شخص في قطاعي الموسيقى والفعاليات الحية في المملكة بحلول عام 2030، منها ما بين 7 آﻻف إلى 14 ألف وظيفة تتولد عن أعمال وأنشطة مدل بيست، مع تعدد أشكال الموسيقى ومنتجاتها من بث مباشر، وترفيه منزلي، إلى موسيقى رقمية، وأداء حي، مشدداً في حديثه على الفرص الوظيفية التي يوفرها الاقتصاد الإبداعي حيث يعد القطاع الأكثر توظيفاً للشباب على مستوى العالم من الفئة العمرية 15-29 عاماً ، فضلاً عن تعزيز مشاركة المرأة التي تشغل أكثر من 50% من الوظائف بالقطاع.

وختم الحرتاني حديثه بالإشارة إلى أن المملكة تشهد سنوياً عشرات الأنشطة الداعمة للاقتصاد الإبداعي، التي تعزز مكانة البلاد في مجتمع الإبداع العالمي وتمد جسور التواصل معه، من خلال مهرجانات موسيقية وسينمائية وفعاليات تقنية ومؤتمرات ثقافية وفكرية، وبمجموع أيام تصل إلى 1700 يوم في السنة تقام بالتزامن في مختلف المناطق، ما يسهم في بناء قاعدة قوية ودائمة للاقتصاد الإبداعي.. اقتصاد المستقبل.

يذكر أن شركة مدل بيست السعودية وهي شركة رائدة في صناعة الموسيقى تعمل انطلاقا في جدة، المملكة العربية السعودية،وهي بمثابة منصة تضم العديد من المشاريع، بما في ذلك الأحداث الموسمية المحلية والعالمية.