السعودية: هيئة الحكومة الرقمية تُطلِقُ معايير إدارة استمرارية الأعمال

واس- أطلقت هيئة الحكومة الرقمية معايير إدارة استمرارية الأعمال، بهدف تعزيز مرونة استجابة الجهات الحكومية والخاصة لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة وكفاءة، تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البنية التحتية التقنية في المملكة للاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع قدرتها على الصمود.

وتعمل معايير إدارة استمرارية الأعمال على الحدّ من احتمالية أو تأثير الانقطاع للخدمات، والاستعداد لحالات الانقطاع والاستجابة لها والتعافي منها، واستمرارية الخدمات والعمليات الرئيسية، فضلاً عن استمرارية سلسلة الإمداد، ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين للخدمات الحكومية الرقمية بتنفيذ وصيانة نظام إدارة فعال يوفر القدرات اللازمة لمواصلة سير العمل في أثناء مواجهة أي انقطاع، وكذلك الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

#هيئة_الحكومة_الرقمية تطلق معايير إدارة استمرارية الأعمال لتعزيز مرونة استجابة الجهات الحكومية والخاصة في حال انقطاع الخدمات الرقمية المقدمة للمستفيدين

لمعرفة التفاصيل: https://t.co/O4wxvzwAC2 pic.twitter.com/kOX76i1wIP — هيئة الحكومة الرقمية (@DGASaudi) April 10, 2022

وتأتي معايير إدارة استمرارية الأعمال ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتخفيف الأضرار التي قد تتسبب بها الكوارث أو الأعطال المختلفة، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المستفيدين في أي وقت ومن أي مكان.