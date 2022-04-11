سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: هيئة الحكومة الرقمية تُطلِقُ معايير إدارة استمرارية الأعمال

سامر باطر by سامر باطر

واس- أطلقت هيئة الحكومة الرقمية معايير إدارة استمرارية الأعمال، بهدف تعزيز مرونة استجابة الجهات الحكومية والخاصة لأي حوادث انقطاع تواجهها، وتمكينها من استعادة منتجاتها وخدماتها ذات الأولوية بطريقة فعالة وكفاءة، تضمن استمرارية تقديم الخدمات وتعزيز قدرة البنية التحتية التقنية في المملكة للاستجابة والتعافي من الكوارث ورفع قدرتها على الصمود.

وتعمل معايير إدارة استمرارية الأعمال على الحدّ من احتمالية أو تأثير الانقطاع للخدمات، والاستعداد لحالات الانقطاع والاستجابة لها والتعافي منها، واستمرارية الخدمات والعمليات الرئيسية، فضلاً عن استمرارية سلسلة الإمداد، ورفع مستوى التكامل بين الجهات الحكومية، وتعزيز الصمود والمرونة على المستوى الوطني، بالإضافة إلى ضمان التزام الجهات الحكومية والموردين والمشغلين للخدمات الحكومية الرقمية بتنفيذ وصيانة نظام إدارة فعال يوفر القدرات اللازمة لمواصلة سير العمل في أثناء مواجهة أي انقطاع، وكذلك الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية.

وتأتي معايير إدارة استمرارية الأعمال ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة لدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة، وتخفيف الأضرار التي قد تتسبب بها الكوارث أو الأعطال المختلفة، فضلاً عن تمكين الجهات الحكومية في المملكة من تقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات المستفيدين في أي وقت ومن أي مكان.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...