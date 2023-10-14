السعودية، نيوم تعلن إنجاز الأعمال الإنشائية الرئيسية

تشهد أوكساچون، و”ذا لاين”، وسندالة، وتروجينا ضمن مشروع “نيوم” في السعودية تطوّرات ملحوظة بفضل الإنجازات التي حققها المشروع في مرحلة إنشاء البنى التحتية، كما يظهر من فيلم تطوّرات “نيوم” الذي نشرته “نيوم” عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) ويسلط الضوء على تقدّم الأعمال على أرض الواقع.

ويكشف الفيلم أنه تم الإنتهاء من بناء الأعمال الإنشائية الرئيسية في “نيوم” مثل مرافق الطرق والمستشفى، مقارنة مع آخر فيلم عن تطورات المشروع في كانون الثاني / يناير 2023.

ويكشف الفيلم الثاني عن مدى التقدم السريع في المناطق الرئيسية للوجهة المستقبلية، مدعومة باستثمارات واسعة النطاق ومن شركاء في السوق، حيث يعمل أكثر من 3000 موظف و 60 ألف عامل بناء من أكثر من 90 دولة.

وتكشف اللقطات عن تقدم أعمال البناء في أوكساچون، و”ذا لاين”، وسندالة، وتروجينا، مع مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطرق والمرافق والمستشفى التي تم بناؤها بالفعل.

ويتم استثمار 5,6 مليار دولار لإنشاء 10 مجمعات سكنية في “نيوم” تستوعب 95 ألف نسمة.

ويصور الفيديو خطط تطوير ميناء نيوم باستثمارات تبلغ ملياري دولار، والتي يجري تنفيذها بالفعل، مع توقع تدشين أول محطة حاويات متقدمة جديدة في عام 2025، تتيح الوصول إلى 13% من حركة التجارة العالمية التي تمر عبر البحر الأحمر.

كما يحصل المشاهدون على تحديث حول أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، والذي سيتم تشغيله في عام 2026 تحت إشراف شركة نيوم للهيدروجين الأخضر. وقد حصل المشروع على تمويلات بقيمة 6,1 مليار دولار لإنشاء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم، لإنتاج الأمونيا الخضراء على نطاق واسع في عام 2026.

وستقدم “نيوم” أفضل المعايير الدولية في ما يتعلق بالضرائب والبيئة التنظيمية والقانون التجاري. وسوف توفر اتصالاً لا مثيل له وموقعاً استراتيجياً على مفترق طرق التجارة العالمية.

وستعيد المنطقة تعريف الأعمال التجارية وقابلية العيش والحفاظ على البيئة – مما يخلق مستقبلاً يمكن للناس والكوكب أن يزدهروا فيه معاً.

ويعتبر هذا الفيديو هو أحدث فيلم في سلسلة مستمرة تعرض المعالم الرئيسية والتقدم المحرز في تنمية المنطقة.

وتعود ملكية مشروع “نيوم” إلى صندوق الإستثمارات العامة الذي يعتبر بمثابة الصندوق السيادي للسعودية.