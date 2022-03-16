السعودية: إصدار نظام لحماية المستهلك خلال شهر

كشفت وزارة التجارة السعودية، أمس الثلاثاء، عن إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك سيصدر خلال شهر، واشار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، لدى إعلانه عن ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن المشروع سيكون مستمداً من أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة، وسيتضمن آليات بديلة لحل أي نزاعات تجارية. وأوضح القصبي في تغريدة على «تويتر» أن مشروع النظام سيُطرح خلال شهر على منصة «استطلاع» الإلكترونية لأخذ آراء المختصين والمهتمين بحماية المستهلك. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1985 الحقوق الثمانية للمستهلك، واعتبر يوم الخامس عشر من شهر مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً لحقوق المستهلك.

بمناسبة #اليوم_العالمي_لحقوق_المستهلك أعلن قيام وزارة التجارة بإعداد أول مشروع نظام لحماية المستهلك، مستمد من أفضل الممارسات الدولية، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة وآليات حل النزاع البديلة.

وخلال شهر سيطرح لاستطلاع آرائكم ، فأنتم شركاء النجاح. — ماجد عبدالله القصبي (@malkassabi) March 15, 2022