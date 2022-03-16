by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية: إصدار نظام لحماية المستهلك خلال شهر

by سامر باطر

كشفت وزارة التجارة السعودية، أمس الثلاثاء، عن إعداد مشروع نظام لحماية المستهلك سيصدر خلال شهر، واشار وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، لدى إعلانه عن ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك، أن المشروع سيكون مستمداً من أفضل الممارسات العالمية في حماية المستهلك، ويشمل حق التعويض والحماية من الاحتيال والعقود غير العادلة، وسيتضمن آليات بديلة لحل أي نزاعات تجارية. وأوضح القصبي في تغريدة على «تويتر» أن مشروع النظام سيُطرح خلال شهر على منصة «استطلاع» الإلكترونية لأخذ آراء المختصين والمهتمين بحماية المستهلك. يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرت عام 1985 الحقوق الثمانية للمستهلك، واعتبر يوم الخامس عشر من شهر مارس (آذار) من كل عام يوماً عالمياً لحقوق المستهلك.

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سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...