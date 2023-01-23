فادي طنّوس by فادي طنّوس

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السعودية: نزاهة توقف 142 شخصاً بتهم الفساد المالي والإداري

فادي طنّوس by فادي طنّوس
نزاهة

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” أنها قامت بـ 2364 جولة رقابية، ما أسفر عن توقيف 142 شخصاً مشتبه بهم في قضايا متفرقة.

وقالت “نزاهة”، في بيان لها الاثنين، على تويتر إنه خلال 2346 جولة رقابية في شهر جمادي الاخر 1444 هجري (بين 25 كانون الأول/ديسمبر 2022 و 22 كانون الثاني/يناير 2023) تم التحقيق مع 307 أشخاص أوقف منهم 142 شخصاً بتهم الفساد المالي والإداري أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

واشارت الهيئة إلى أن هؤلاء الموظفين يعملون في وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري؛ لحماية المال العام والحفاظ عليه.

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