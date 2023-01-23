السعودية: نزاهة توقف 142 شخصاً بتهم الفساد المالي والإداري

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية “نزاهة” أنها قامت بـ 2364 جولة رقابية، ما أسفر عن توقيف 142 شخصاً مشتبه بهم في قضايا متفرقة.

وقالت “نزاهة”، في بيان لها الاثنين، على تويتر إنه خلال 2346 جولة رقابية في شهر جمادي الاخر 1444 هجري (بين 25 كانون الأول/ديسمبر 2022 و 22 كانون الثاني/يناير 2023) تم التحقيق مع 307 أشخاص أوقف منهم 142 شخصاً بتهم الفساد المالي والإداري أبرزها الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد⁩ تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر جمادى الآخرة 1444هـ pic.twitter.com/RTdzWXgVeN — هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) January 23, 2023

واشارت الهيئة إلى أن هؤلاء الموظفين يعملون في وزارات الداخلية، والدفاع، والحرس الوطني، والطاقة، والعدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصحة، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري؛ لحماية المال العام والحفاظ عليه.