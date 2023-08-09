أعلنت الهيئة العامة للعقار السعودية، اليوم الأربعاء، عن نجاح تطبيق السجل العقاري بحي الفلاح في مدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري الذي بدأ تطبيقه في الحي منذ 17 شوال 1444هـ الموافق 7 مايو/أيار 2023 وانتهى أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى إصدار سجلات عقارية لأكثر من 63 بالمئة من عقارات الحي خلال الـ 90 يوماً الماضية، فيما يجري استكمال إصدار السجلات لباقي عقارات الحي التي تشمل العقارات الحكومية (المساجد، المدارس، الحدائق، المرافق)، والعقارات السكنية والتجارية، وقد قامت شركة السجل العقاري بتنفيذ عمليات التسجيل من خلال المنصة الرقمية ومراكز خدمة العملاء والزيارات الميدانية لكافة عقارات الحي.

وأكدت الهيئة أن نجاح السجل العقاري في المنطقة الأولى بمدينة الرياض يعود إلى جودة البيانات الجيومكانية التي تم العمل عليها باستخدام التقنيات الحديثة والطائرات المأهولة والطائرات بدون طيار التي تتميز بالدقة والكفاءة العالية، إضافة إلى استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، وتحديد المواقع باستخدام الأقمار الصناعية لنظام التموضع العالمي (GPS)، وسرعة معالجة بيانات صكوك العقارات المستفيدة، كما أسهم التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة ووعي ملاك العقارات في سرعة إنجاز إصدار السجلات العقارية.

وقالت إن أهم المخرجات التي أفرزها نجاح السجل العقاري هو إنتاج خريطة عقارية موثوقة ومحدَّثة لحي الفلاح تُعد هي الأولى من نوعها في المملكة من حيث الدقة وتكامل البيانات، لتكون هي نواة الخريطة العقارية الرقمية المُحدثة لكافة مناطق ومدن المملكة التي سيتم تسجيلها تباعًا خلال الفترات القادمة.

أوضحت أن جميع ملاك العقارات التي تم تسجيلها يمكنهم من خلال رقم العقار الجديد إنجاز التصرَّفات العقارية (البيع والشراء والتأجير وتسجيل الفرز والدمج)، كما ستتضمن سجلاتهم العقارية جميع الحقوق والالتزامات التي تطرأ على العقار بعد التسجيل، وقدمتْ الهيئة شكرها وتقديرها لكافة ملَّاك العقار في حي الفلاح وجميع القطاعات الحكومية والخاصة على تعاونهم في تطبيق عمليات السجل العقاري.

وأضافت أن نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بقرار مجلس الوزراء يهدف إلى زيادة موثوقية القطاع العقاري، وتعزيز دقة المعلومات عن العقارات، وحفظ حقوق المتعاملين وتعزيز الجاذبية الاستثمارية، وأن إنشاء السجل العقاري سيشمل كافة الوحدات العقارية السكنية، التجارية، الزراعية، الصناعية وغيرها، إضافة إلى العقارات الحكومية على مستوى المملكة، حيث سيصدر لكل وحدة عقارية أيًّا كانت “رقم عقار”، وصك تسجيل ملكية، يتضمن بيانات وأوصاف العقار وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات وجميع التصرفات العقارية التي تطرأ عليه مُرتبطة بالمعلومات الجيومكانية بُما يسهم في استدامة وتعزيز القطاع العقاري والممكنات الرئيسة له، حيث يُعَد التسجيل العيني للعقار منهجية عالمية متعارف عليها لتوثيق الملكيات العقارية التي تعتمد بشكل رئيس على الوحدة العقارية كأساس في توثيق الملكية.

وستقوم الهيئة قريباً بالإعلان عن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في المرحلة الثانية.