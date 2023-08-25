استنكر المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، موضة الأرقام التي ترافق الظواهر الجوية على المملكة خلال السنوات الأخيرة فهي معلومات لا تستند على أساس علمي بل فوضى جوية.



وأوضح القحطاني، خلال مداخلة مع “برنامج 120” المذاع عبر فضائية “الإخبارية“، أن ما شهدته منطقة مكة المكرمة من أجواء جوية مصحوبة بالرياح النشطة التي وصلت سرعتها إلى 80 كم في الساعة، سبق وتم تسجيلها كما أعلن المركز الوطني للأرصاد وهي حالة اعتيادية، وهذه الفترة عادة ما تشهد أمطار شديدة الغزارة مصحوبة بالرياح النشطة، وتم رفع مستوى التحذير الأحمر قبل 24 ساعة من الحالة، نظرا للمعرفة المسبقة لطبيعة هذه الفترات الزمنية في هذا الوقت المناخي .





كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي نجران والمدينة المنورة، وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض والحدود الشمالية





فيديو | المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني:



موضة الأرقام التي ترافق الظواهر الجوية لا تستند على أساس علمي والرياح النشطة في مكة التي وصلت إلى 80 كم في الساعة سبق وتم تسجيلها#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/ofg1q5cmU2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 25, 2023