السعودية: منع حجز الجثث والمرضى مقابل مستحقات مالية

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة العاصمة السعودية الرياض منع احتجاز الجثامين والمرضى أو الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وأوضحت “صحة الرياض” أن نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية ينصان على أن تسليم الجثامين وخروج المرضى أو المواليد، يعد حقاً للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى، وليس مشروطاً بأي إجراء مالي.

#صحة_الرياض تؤكد منع احتجاز الجثامين والمرضى وكذلك الاوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية. pic.twitter.com/KXjy1O8hxW — صـحــة الـريــاض (@riyadhhealth) May 15, 2023

وأكدت أنه لا يحق للمؤسسة الصحية الإلزام بتوقيع سندات مالية أو الاحتفاظ بجثث المتوفين أو الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية، أو احتجاز المواليد أو المرضى مقابل مستحقات مالية، موضحة أن للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وأضافت أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية في هذا الصدد، وتُحيل المخالفات إلى اللجان المختصة.

وكانت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض حذرت، في يناير/كانون الثاني الماضي، المؤسسات الصحية من احتجاز الجثامين والمرضى والمواليد وكذلك الأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.

وقالت المديرية حينها إن المادة الـ 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على أن “تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأي إجراء مالي”.

ونوهت بأنه يحذر على المؤسسات الصحية إلزام المريض أو ذوي المتوفى بتوقيع سندات مالية مقابل المطالبات المالية، أو الاحتفاظ بجثث المتوفين، والأوراق الثبوتية، واحتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.

وأكدت أن وزارة الصحة تقوم بجولات رقابية وتقوم بإحالة المخالفات للجان المختصة، ومن حق المؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها.

وحثت وزارة الصحة السعودية الجميع على الإبلاغ عن هذه الممارسات المخالفة بالاتصال على الرقم 937.