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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

السعودية، مليون ريال جوائز تحدي إنترنت الأشياء

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أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممثلة بمركز ذكاء عن إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023 بجوائز تصل إلى مليون ريال، وسيتاح التسجيل بالتحدي ابتداء من اليوم, وحتى 11 تشرين الأول / أكتوبر المقبل .
ويهدف التحدي إلى دعم الابتكار وتطوير الحلول التقنية، وتحفيز رواد الأعمال، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، بما يسهم في تعزيز نمو سوق إنترنت الأشياء بالمملكة .


وبينت الهيئة أن التحدي يستهدف رواد الأعمال المبتكرين، والخبراء في القطاعات التي تتبنى حلول وخدمات إنترنت الأشياء، إضافة إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى أن التحدي يتيح المشاركة من خلال مساراته التي تشمل الرياضة والرياضات الإلكترونية، والترفيه، والسياحة والآثار، إضافة إلى الزراعة والمياه، والنقل والخدمات اللوجستية .
وحثت الهيئة المهتمين على التسجيل في التحدي، من خلال الرابط: https://www.cst.gov.sa/ar/mediacenter/activitiesandevents/Pages/iot.aspx

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