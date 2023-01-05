السعودية: مكافحة المخدرات تحبط محاولة تهريب 3 ملايين قرص مخدر

أسفرت المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات في المملكة العربية السعودية، عن إحباط محاولة تهريب (3,049,451) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وفقاً لتصريج نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي.

ووفقاً للنجيدي فإن الأقراص كان مخبئة في تجاويف شاحنة.

وقال النجيدي أن العملية حصلت بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإنه تم إلقاء القبض على مستقبلي الشحنة في منطقتي الرياض والشرقية، وهم ثلاثة مواطنين، وجرى واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.