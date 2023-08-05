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Posted inأخبار أريبيان بزنس

السعودية، مقابلات التوظيف في عسير غداً

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تجري الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، عند الساعة التاسعة من صباح يوم غد الأحد، المقابلات الشخصية لـ 189 مرشحا ومرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية بتعليم المنطقة.
وحددت الإدارة مقر خدمات المستفيدين لاستقبال المرشحين من البنين، ومسرح التعليم مقرا لاستقبال المرشحات من البنات، حيث يتوجب على المرشحين والمرشحات إحضار أصول “الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي.
وأشارت الإدارة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الصحية؛ لتسهيل استيفاء متطلبات التقديم واستكمال مسوغات الترشيح لاستقبال المرشحين والمرشحات، حيث خصّص مستشفى عسير المركزي عيادة خاصة لاستقبال المتقدمين والمتقدمات.

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