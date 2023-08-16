السعودية: معلمو تربية إسلامية يتحولون لمعلمي تربية بدنية

أكد تقرير حديث أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم وسط المملكة العربية السعودية اعتمدت تكليف معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية لتدريس تخصصي التربية البدنية والتربية الفنية في بعض مدارس المنطقة.

وأشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية خالد العمران، في تعميم بحسب تقرير نشره موقع “أخبار24” السعودي، إلى اعتماد وزير التعليم لدليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية، الذي دعا من لديه الرغبة والقدرة من معلمي التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والوطنية على تدريس تخصصي التربية البدنية والتربية الفنية إلى تسجيل بياناتهم قبل تاريخ 1- 2- 1445هـ (اليوم الأربعاء 17 أغسطس/آب 2023).

ووضعت وزارة التعليم السعودية عدداً من الشروط والعناصر لترشيح غير المختصين لتدريس مادة التربية البدنية، شملت أن يكون المرشح لائقاً بدنياً وصحياً ويجتاز عناصر اللياقة البدنية المرتبطة بالصحة، ويحضر برنامجا تدريبيا، والحصول على تقدير جيد جداً كحد أدنى بالتقويم النهائي للبرنامج، على أن تكون الأفضلية لمن لديه مشاركات رياضية مع وزارة الرياضة كلاعب أو مدرب أو حكم.

وتضمنت الشروط الالتزام بالزي الرياضي خلال تدريس المادة وتنفيذ الأنشطة المصاحبة، ومتابعة عمل المرشحين، ويجدد للمرشحين سنوياً بحسب الحاجة والمصلحة العامة، ويلغى ترشيح إسناد مادة التربية البدنية لغير المختصين لمن حصل على أداء وظيفي متدن نهاية العام الدراسي، ويوجه المرشح للتدريس إلى أي مرحلة دراسية بحسب الحاجة والمصلحة العامة.

ترشيح غير المختصين

اشترطت وزارة التعليم لترشيح غير المختصين لتدريس مادة التربية الفنية أن يكون المرشح لديه معلومات عن منهج التربية الفنية (رسم، أشغال، خط)، ويحضر برنامجاً تدريبيا يحصل فيه على تقدير جيد جداً كحد أدنى بالتقويم النهائي، والالتزام بتدريس المنهج والمشاركات الفنية الداخلية والخارجية من مسابقات ومعارض.

وذكرت الوزارة أن المرشحين يجدد لهم سنوياً بحسب الحاجة والمصلحة العامة، ويلغى ترشيح إسناد مادة التربية الفنية لغير المختصين لمن حصل على أداء وظيفي متدن نهاية العام الدراسي، ويوجه المرشح للتدريس إلى أي مرحلة دراسية بحسب الحاجة والمصلحة العامة.

وكان وزير التعليم السعودي يوسف البنيان اعتمد في يوليو/تموز الماضي دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية في السعودية للعام 1445 هـ (2023/2024)، والذي يهدف إلى تحقيق الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية من شاغلي الوظائف التعليمية من خلال توحيد إجراءات إدارات التعليم في سد الاحتياج من شاغلي الوظائف التعليمية، كما يستهدف الدليل تحقيق العدالة بين شاغلي الوظائف التعليمية في تطبيق آلية التكليف لسد الاحتياج، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار الأمثل للميدان التعليمي من خلال سد الاحتياج لتجويد العملية التعليمية.