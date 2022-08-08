السعودية مشمولة بتحديثات خرائط مواقع “آبل”

أعلنت شركة “آبل” الأمريكية عن توسيع تطبيق خرائط المواقع المستخدمة عبر أجهزتها الهاتفية والمنزلية، ليشمل المملكة العربية السعودية ودولا أخرى.

وقال خبير الخرائط جاستن أوبيرن أن مستخدمي هواتف “آبل” في السعودية وغيرها من الدول سيتمكنون من استخدام تطبيق الخرائط المحدث للمواقع واتجاهاتها.

تحديثات “آبل” لخرائط مكة المكرمة (بعد التحديث إلى اليمين، وقبله إلى اليسار)

وستكون هذه التوسعة الـ16 لتصميم خرائط “آبل” المحدثة منذ طرح التحديث لأول مرة نهاية عام 2018. وستختبر “آبل” التحديث لأسابيع عدة قبل أن يرى تطبيق الخرائط تحديثاً رسمياً لجميع المستخدمين.

وقد أكملت الشركة عام 2020 طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين توسعت في كل من: أستراليا، نيوزيلندا، ألمانيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، وفرنسا، ودول أخرى.

ويتضمن تصميم الخرائط الجديد مشاهد أكثر تفصيلاً للطرق وملاحة أسرع ومعالم ثلاثية الأبعاد، وإطلالات أفضل على الحدائق، والمباني، والمطارات، ومراكز التسوق.