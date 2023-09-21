السعودية، مشروع سياحي جبلي جديد في الباحة

وقعت شركة “أسفار” للاستثمار السياحي في السعودية، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، اليوم، شراكة إستراتيجية مع شركة “ابدأ” لإطلاق مشروع ” قمرا” في مدينة الباحة الذي سيضم منتجعاً ومنتزهاً ومغامرات جبلية. ويمثل هذا الإطلاق أول مشروع تدشنه أسفار في مهمتها للاستثمار في تطوير منظومة سياحية محلية في المملكة العربية السعودية تشمل قطاعات الضيافة، الترفيه، والتجزئة بما في ذلك الفنادق والمطاعم.

وسيضم مشروع “قمرا” الذي يغطي مساحة تقارب 70 ألف متر مربع على 100 مفتاح مقسمة بين 70 فيلا فاخرة و30 غرفة نوم في منتجع يبرز جمال الطبيعة الجبلية في الباحة. كما سيقدم المنتجع للزوار تجربة سياحية متكاملة تشمل سبا، ومطاعم، ومقاهي في صالة المغامرات، وساحات مفتوحة خارجية، بالإضافة إلى حديقة مغامرات خارجية وداخلية.

وتم البدء في أعمال البناء والإنشاءات خلال شهر سبتمبر الجاري استعدادا لافتتاح “قمرا” في النصف الأول من عام 2025.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة “أسفار” الدكتور فهد بن مشيط، أن إستراتيجية الشركة تركز على تفعيل الاستثمار مع القطاع الخاص وتمكينه من زيادة إسهاماته في تحقيق النهضة المرجوة في المدن الواعدة مثل الباحة، وتعزيز مفاهيم السياحة الجبلية والزراعية والارتقاء بها إلى مستويات عليا غير مسبوقة في المملكة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة للارتقاء بصناعة السياحة وزيادة اسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي وفق مستهدفات رؤية المملكة وضمن توجه المملكة لاستضافة 100 مليون زائر بحلول 2030.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة شركة “ابدأ” سنان السعدي، ضرورة تسخير الطاقات الكامنة وتعزيز المنظومة السياحية وتحويل منطقة الباحة إلى وجهة ترفيهية متميزة لما تمتاز به من طبيعة خلابة ومقومات سياحية هائلة ومناطق تاريخية وأثرية فريدة مما يؤهلها لتصبح في مقدمة المناطق السياحية الرائدة في المنطقة.

وتأتي هذه الشراكة الجديدة توطئة لإنشاء مشاريع سياحية بمواصفات عالمية في قطاعات الضيافة والمطاعم والتجزئة وسياحة المغامرات، والاستفادة من مقوماتها الطبيعية الفريدة التي تشمل الغطاء النباتي المتنوع، والجبال الشاهقة، والأجواء المعتدلة، بما يمثّل عناصر جاذبة للسياح من داخل المملكة وخارجها.

كما يأتي هذا الاطلاق بعد أن وقعت شركة “أسفار” خلال معرض “سيتي سكيب” العالمي الذي عقد مؤخراً في الرياض، اتفاقية تعاون مشترك مع أمانة منطقة الباحة لتطوير مشاريع سياحية عالمية المستوى.

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