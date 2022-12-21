السعودية: “مسجد السُقيا” من معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

في المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، والتي يحرص الكثير من زوار طيبة الطيبة على زيارتها للتعرف على جوانب هذه السيرة العطرة.

مسجد تاريخي

ومن هذه المواقع، “مسجد السُقيا” وهو من المساجد التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة:

ويقع في جزء من حرة الوبرة الغربية التي تسمى حرة الظاهرة، وتسمى أيضا بحرة السقيا لوجود بئر السقيا

يذكر الباحث في معالم السيرة النبوية عزالدين محمد المسكي ، أن هذه البئر كان يستعذب مائها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم

، أن هذه البئر كان يستعذب مائها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وكانت أرضها ملكاً للصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي موضع المسجد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى بدر، واستعرض جيشه ودعا لأهل المدينة

عمر بن عبد العزيز

وقد بنى هذا المسجد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في نهاية القرن الأول الهجري عندما كان أميراً على المدينة المنورة، وتم ترميمه وتجديده في العهد السعودي الزاهر ضمن تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي الذي تزخر به أرض المملكة العربية السعودية.