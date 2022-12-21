.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأخبار عربيةدولسياحةعالم المسافر

السعودية: “مسجد السُقيا” من معالم السيرة النبوية بالمدينة المنورة

في المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، والتي يحرص الكثير من زوار طيبة الطيبة على زيارتها للتعرف على جوانب هذه السيرة العطرة.
.ط by

في المدينة المنورة العديد من المواقع والمعالم المرتبطة بالسيرة النبوية، والتي يحرص الكثير من زوار طيبة الطيبة على زيارتها للتعرف على جوانب هذه السيرة العطرة.

اقرأ أيضا:

السياحة في السعودية: لوحات فنية بديعة رسمتها الطبيعة في جبال تنومة منذ آلاف السنين

السعودية: النسخة السابعة من مهرجان الملك عبد العزيز للإبل تحتضن الربابة المصرية ومقهى الفيشاوي

القهوة العربية: حلال ومطلوبة عند الفراق.. السعودية تحتفظ بغزل مصري في مشروبك الصباحي

مسجد تاريخي

ومن هذه المواقع، “مسجد السُقيا” وهو من المساجد التاريخية المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة:

  • ويقع في جزء من حرة الوبرة الغربية التي تسمى حرة الظاهرة، وتسمى أيضا بحرة السقيا لوجود بئر السقيا
  • يذكر الباحث في معالم السيرة النبوية عزالدين محمد المسكي، أن هذه البئر كان يستعذب مائها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  
  • وكانت أرضها ملكاً للصحابي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وفي موضع المسجد نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند توجهه إلى بدر، واستعرض جيشه ودعا لأهل المدينة

عمر بن عبد العزيز

وقد بنى هذا المسجد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله في نهاية القرن الأول الهجري عندما كان أميراً على المدينة المنورة، وتم ترميمه وتجديده في العهد السعودي الزاهر ضمن تأهيل مواقع التاريخ الإسلامي الذي تزخر به أرض المملكة العربية السعودية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا