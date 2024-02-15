تحولات في سلوك المستهلكين في السعودية تُبشر بمستقبل واعد لـ التجارة الإلكترونية

يشهد سلوك المستهلكين في المملكة العربية السعودية تحوّلاً ملحوظاً، حيث يتزايد عدد المستهلكين المستخدمين للتقنيات الرقمية بسرعة. وأدّى الاستخدام الواسع للهواتف الذكية وسهولة التسوّق عبر الإنترنت وارتفاع عدد منصات التجارة الإلكترونية إلى ارتفاع وعي ومعرفة قاعدة العملاء التي تعتمد على البحث عن المنتجات قبل شرائها والاطلاع على تقييمها كما تولي اهتماماً بالغاً بالعلامات التجارية التي يثقون بها قبل اتخاذ خيارات مدروسة.

أكّدت نتائج الاستطلاع العالمي لآراء المستهلكين في الشرق الأوسط – الإصدار السادس، ارتفاع عدد المشترين الذي يعتمدون على التكنولوجيا في المملكة العربية السعودية، حيث أبدى 62٪ من المستهلكين من المملكة العربية السعودية عن رغبتهم في أن يكونوا أول من يشتري الوسائل التكنولوجية المتطورة بمجرد توفرها وأول من يُجرّب أحدث الوسائل التكنولوجية قبل معظم الأشخاص – وشكّل اتجاه هؤلاء الأشخاص أكثر من 48٪ من نسبة المشاركين في الاستطلاع حول العالم.

وبفضل تمكين أحدث الوسائل التكنولوجية، أيّد أكثر من 40٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية أنّهم كثيراً ما يبحثون عن المنتجات عبر الإنترنت باستخدام هواتفهم أثناء تواجدهم داخل المتاجر لمقارنة المنتجات والبحث عن أسعار تنافسية وتحديد ما إذا كانت أسعار المنتجات أقل على المواقع الإلكترونية أو لدى تاجر تجزئة بديل. كما أنّهم يستخدمون تطبيقات تجّار التجزئة على هواتفهم المحمولة لمقارنة المنتجات ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للاطّلاع على التقييمات المباشرة أو المرئية قبل شراء المنتج. ولقد وجدنا أن هذا التفكير الواعي منتشر في المملكة العربية السعودية بين 58% من المستهلكين، حيث يبحثون عن المنتجات ويطلعون على تقييمها عبر الإنترنت قبل شرائها. ويستخدم 19٪ من المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في المملكة العربية السعودية محركات البحث للبحث عن المنتجات، ممّا يجعلها تحتل المرتبة الأولى كأكثر طريقة استخداماً للبحث عن المنتجات، بينما يستخدم 15٪ من هؤلاء المستهلكين موقع أمازون.

ولاقت فكرة البحث عن المنتجات عبر مواقع تجّار التجزئة وشبكات العائلة والأصدقاء رواجاً بين 14% من المشاركين في الاستطلاع من المملكة العربية السعودية، وتُعدّ هذه النسبة الأعلى من بين الدول الأخرى التي شملها الاستطلاع. وكانت الإعلانات التي ترتبط مباشرة بالعروض وحملات الترويج والإعلانات الدعائية الممولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من بين أكثر نماذج الإعلانات تفضيلاً في المملكة العربية السعودية، حيث حصلت على تصويت 25% من المشاركين في الاستطلاع.

ما هي أنواع الإعلانات الأكثر تأثيراً على قرارك في شراء المنتجات؟

أظهرت نتائج الاستطلاع أن 46% من المشاركين في الاستطلاع من المملكة العربية السعودية يفضلون زيارة المتاجر للتسوّق المنتظم خلال الاثني عشر شهراً الماضية، بينما يُفضّل ما يقرب من 36% منهم التسوّق عبر الإنترنت باستخدام الهاتف المحمول ويُفضّل 25% منهم التسوّق عبر أجهزة الحاسب الآلي الشخصية. وأظهر الاستطلاع الذي أجريناه أنّ أكثر من 51% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية (مقارنةً بنسبة 53% من المستهلكين في المنطقة) يفضلون استخدام آلية الدفع الذاتي في المتجر نظراً لوجود مجموعة أكبر من خيارات الدفع. يستخدم 49% من المستهلكين في المملكة العربية السعودية الدفع الذاتي لأنه أسرع ويحتوي على شاشة تعمل باللمس أكثر استجابة.

يهتم المستهلكون في المملكة العربية السعودية بالتأكد من الأصالة والموثوقية عند اتّخاذ القرارات المتعلقة بالشراء، حيث حظيت المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية بأهمية كبيرة لدى 65٪ من المشاركين في الاستطلاع من السعودية، الذين اشتروا المنتجات مباشرةً من مواقع العلامات التجارية الإلكترونية، مقابل 63٪ من المشاركين في الاستطلاع عالمياً. بالحديث عن المنتجات التي تشتريها، هل سبق لك أن اشتريت أو فكّرت في شراء منتجاتٍ مباشرةً من المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية؟

يشتري أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع من المملكة العربية السعودية المواد الغذائية والمشروبات والملابس والإكسسوارات مباشرةً من المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية، في حين يشتري أكثر من 40٪ من المشاركين الإلكترونيات ومنتجات التجميل ومنتجات العناية الشخصية من هذه المواقع. يُعدّ التأكد من أصالة المنتجات أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع 23% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية (مقارنة بنسبة 24% حول العالم) إلى شراء المنتجات مباشرةً من المواقع الإلكترونية للعلامات التجارية، في حين فضّل 21% من المستهلكين (مقارنةً بنسبة 19% عالمياً) زيارة المواقع الإلكترونية للحصول على أسعار أكثر تنافسية.

مع ظهور توجهات تشجع الاستهلاك الواعي في المملكة العربية السعودية، أصبح المشترون يميلون نحو المنتجات المحلية المستدامة. حيث أظهر أكثر من 20% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية استعدادهم لدفع نسبة تتراوح بين 11% و20% أعلى من متوسط أسعار المنتجات للحصول على منتجات مصنوعة حسب الطلب ومنتجات مصنوعة محلياً، مما يسلط الضوء على مدى التزامهم بالاستدامة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية.

يكشف الاستطلاع الذي أجريناه أن 20% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية (مقارنةً بنسبة 17% عالمياً) يشتركون في خدمات توصيل البقالة إلى المنازل، وتشمل هذه الخدمات صناديق الفواكه والخضروات وصناديق مكونات الوجبات الجاهزة للطهي. يُشكّل المستهلكون السعوديون الذين يقومون بشراء مستحضرات التجميل ومواد التنظيف والخدمات المتعلقة بالملابس باستخدام خدمات الاشتراك حالياً ما نسبته 18%.

ويرى 54% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية أن الاشتراكات تعني قدراً أكبر من توفير التكاليف، بينما قال أكثر من 40% من المستهلكين أن الاشتراكات توفر لهم الراحة وتُمكّنهم من تجربة المنتجات والخدمات قبل شرائها كما تحافظ على نمط حياة ثابت.

من جهة أخرى، ألغى 42% من المستهلكين من المملكة العربية السعودية (مقارنةً بنسبة 39% عالمياً) اشتراكاتهم في الماضي لأنهم لم يعودوا بحاجة إلى المنتجات التي اشتركوا بها. بينما ألغى أكثر من 30٪ اشتراكاتهم لأنهم وجدوا أنها مكلفة وغير مناسبة لنمط حياتهم، وأنّ المنتجات لم تُقدّم بنفس الجودة طوال الوقت، وأنّ الرسوم كانت تزداد بشكل مفاجئ.

التوجّهات المستقبلية.. نحو التجارة الإلكترونية

تماشياً مع المنطقة بأكملها، يفضل المستهلكون الجمع بين رفاهية التسوّق عبر الإنترنت والشعور بالثقة الذي يمنحه التسوّق في المتجر، يعتزم 63٪ من المستهلكين من المملكة العربية السعودية زيادة تسوّقهم عبر الإنترنت بشكل كبير مقارنةً بنسبة 31٪ من المستهلكين الذين يعتزمون مواصلة التسوّق في المتجر على مدى الأشهر الستة المقبلة.

شراء الضروريات أولاً… نهجٌ حذر لمشتريات السلع الفاخرة

أعرب المستهلكون أنّهم أكثر استعداداً للإنفاق على الضروريات، حيث يفضل 50٪ من المشاركين في الاستطلاع الإقليمي والعالمي الإنفاق على مشتريات البقالة أكثر من غيرها، في حين أن 45٪ من المستهلكين ذكروا أنّهم قد ينفقون على الأزياء أكثر من غيرها، بينما ذكر 43٪ منهم أنّهم قد ينفقون على الإلكترونيات الاستهلاكية أكثر من غيرها. وذكر حوالي 33٪ من المشاركين إنهم سيخفضون الإنفاق على المنتجات الفاخرة والترفيه المنزلي.

شراء أحدث المنتجات التقنية

تماشياً مع الحرص العام على مواكبة أحدث التقنيات، استخدم 16% من المستهلكين المشاركين في الاستطلاع من المملكة العربية السعودية تقنية الواقع الافتراضي في الألعاب أو مشاهدة فيلم أو برنامج على التلفاز، بينما يلجأ إليها 13% منهم للحصول على رعاية صحية افتراضية عبر الإنترنت، واستخدمها 12٪ من المستهلكين للشراء من علامات تجارية يعرفونها مسبقاً.

كما يبدي المستهلكون من المملكة العربية السعودية اهتماماً أكبر ببرامج الدردشة الآلية (52٪ مقارنةً بنسبة 44٪ عالمياً)، ويحرصون على استخدامها للحصول على معلومات حول المنتجات. وعلى غرار المستهلكين الآخرين في المنطقة، يهتم أكثر من 40٪ من المستهلكين من المملكة العربية السعودية بوظائف برامج الدردشة الآلية الأخرى مثل خدمة عملاء تجّار التجزئة والعروض المخصصة.

إنفاق أكثر على السفر: إحصاء تجارب المستهلكين في الشرق الأوسط

يكشف الإصدار السادس لاستطلاع الآراء أنه من المرجح أن يسافر 70٪ من المشاركين في الاستطلاع من المملكة العربية السعودية (مقارنةً بنسبة 44٪ عالمياً) على رحلات دولية، و68٪ (مقارنةً بنسبة 54٪ عالمياً) يميلون إلى السفر إلى وجهات جديدة، بينما ذكر 66% من المشاركين نيتهم السفر على رحلات داخلية (مقارنةً بنسبة 47٪ عالمياً). بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن يحجز 48% من المشاركين رحلات أقل تكراراً وأطول مدة (مقارنةً بنسبة 33٪ حول العالم)، فضلاً عن 56% يلجئون إلى حجز رحلاتٍ قصيرة للإجازات المتكررة (مقارنةً بنسبة 48٪ حول العالم). تشمل الدوافع الرئيسية للسفر الاهتمام بالثقافة المحلية والطعام (51٪)، وقضاء عطلة الأحلام (44٪)، وتناول الطعام في مطاعم راقية (41٪).

الخلاصة

حرصاً على اتباع تفضيلات المستهلكين المتطورة، يجب أن تظل شركات التجزئة قادرة على المنافسة، وذلك من خلال تقديم منصات رقمية متقدمة وتطبيقات للهواتف المحمولة وحلول جذابة للتجارة الإلكترونية. سيساعد ذلك تجّار التجزئة على جذب قاعدة عملاء أوسع، وخاصة المستهلكين الأصغر سناً الذين من المرجّح أن يتمتعوا بسهولة ومرونة التسوّق عبر الإنترنت على عكس تجارب التسوّق الاعتيادية والتقليدية. كما يجب على تجّار التجزئة تعظيم أثر قنواتهم الاجتماعية، وعرض تقييمات العملاء التي تثبت مصداقية علامتهم التجارية وقيمتها للمستهلكين. إنّ التجارب الجديدة، مثل المتاجر الجذابة التي تدمج ما بين التسوّق في المتجر وعبر الإنترنت، والتفاعلات مع برامج الدردشة الآلية المبتكرة للحصول على معلومات حول المنتجات، وغيرها من تجارب التسوّق الممتعة، ستكون من أهم العوامل التي تجذب المستهلكين الجدد الذين يعتمدون على التكنولوجيا.