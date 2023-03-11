السعودية، مزاد علني على بضائع متروكة في ميناء جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن إقامة مزاد علني بتاريخ 19 آذار / مارس الجاري لبيع بضائع متروكة في جمرك ميناء جدة الاسلامي، وفق الضوابط والاشتراطات. وقد يتم استبعاد بعض البضائع المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

شروط المزاد

دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسون ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

دفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة.

يجب على المشتري إخراج البضائع المباعة خلال (3) أيام للبضائع برسم الوارد و (10) أيام للبضائع برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.

دفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.

يشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.