منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة شركة “لوسيد” رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها والتي تم إنشاؤها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتحدث نبيل خوجه، الأمين العام للهيئة، على أهمية هذا الإنجاز للمملكة باعتباره يأتي ضمن التزامها بتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

و قال نبيل خوجه: “إنشاء وحدة تصنيع السيارات الكهربائية عالمية المعايير في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال زمنٍ قصير يؤكد على الكفاءة والإمكانات التي تتمتع بها المناطق الاقتصادية الخاصة في المملكة، وذلك نتاج شراكة حكومية وتعاون أدارته بكل فخر هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة بصفتها المظلة التنظيمية للمناطق الاقتصادية الخاصة، كما يؤكد أيضاً على تميز بيئة الأعمال في المملكة، والتزام الدولة بدعم المستثمرين، حيث نتخذ اليوم خطوةً نحو مستقبل قطاع النقل في المملكة، والمساهمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز التنقل النظيف والمستدام.”

وعبر فيصل سلطان، نائب رئيس شركة “لوسيد” والمدير الإداري لمنطقة الشرق الأوسط، عن سعادته بالحصول على التصريح الرسمي واستعرض رؤيتهم للمنشأة الصناعية الجديدة، وباعتبارها أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة وأول منشأةٍ صناعيةٍ لشركة لوسد خارج الولايات المتحدة، سيمهد المصنع الطريق ويرسي المعايير لصناعة السيارات، وتزويد السوق السعودية بمركبات كهربائية متطورة ومُجمَّعة في المملكة. وفي الوقت الذي نعمل بشكل جماعي لتحقيق رؤية السعودية 2030، واقتصادٍ أكثر تنوعاً واستدامة، فإننا نتطلع إلى استقطاب وتدريب كفاءاتٍ جديدةٍ من المتخصصين في مجال صناعة السيارات والاحتفاظ بها.”

ويمثل بدء العمليات في وحدة إنتاج لوسيد، الشركة الأمريكية الرائدة التي تستخدم تقنيات مبتكرة ومستدامة لتصميم وإنتاج السيارات الفاخرة، في السعودية علامة فارقة رئيسية في الجهود الهادفة إلى تحول المملكة إلى مركز عالمي لتصنيع المركبات الكهربائية. ويمتد هذا المرفق المتطور على مساحة تزيد عن 1.35 مليون م2، ويشغل حوالي 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتعود بدايات هذا المشروع إلى أغسطس 2022 عندما شرعت المملكة في رحلة تنويع قطاع السيارات الوطني من خلال تصاريح البناء لمصنع لوسد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وفي غضون عام واحد فقط، قامت الهيئة بتسليم التصريح التشغيلي للتأكيد على جاهزية المصنع للتشغيل التجاري. ويعكس هذا الإنجاز التزام الدولة الثابت بتنويع اقتصادها وتحقيق هدف رؤية السعودية 2030 المتمثل في السعي لتحويل 30% من المركبات في شوارع الرياض إلى مركبات كهربائية.