السعودية مرشحة لعام حافل بصفقات الاندماج والاستحواذ

من المقرر أن تنتعش عمليات الاندماج والاستحواذ في المملكة العربية السعودية هذا العام مع تسريع صندوق الثروة السيادية في المملكة من الاستثمارات وتسعى شركات القطاع الخاص إلى شراء شركات منافسة، كما يتوقع مسؤول مصرفي سعودي.

يقول زيد الغول، رئيس إدارة الاستثمارات المصرفية في “الأهلي كابيتال“، الذراع الاستثماري للبنك الأهلي السعودي: “نرى عام 2023 عام اندماج وشراء، ونعتقد أن هناك الكثير من عمليات الاندماج والاستحواذ قيد الإعداد ونتوقع أن يقود صندوق الاستثمارات العامة الكثير منها، وكذلك الاندماج في صناعتي التأمين والأسمنت”.

وقال الغول إن “الأهلي كابيتال” تعمل على بناء قدراتها في مجال إبرام الصفقات، وقامت بتعيين فيليب شابرييه دي لاسونير رئيساً لعمليات الاندماج والاستحواذ العام الماضي تحسباً لانتعاش العمل في الصفقات.

وقال الغول: “هذا هو السبب في أننا أطلقنا استشارات الاندماج والاستحواذ كوحدة منفصلة العام الماضي، وظفنا فريقاً من المصرفيين لتحديد الشركات المستهدفة وتنفيذ الصفقات”.

وهيمنت مبيعات الأسهم على العمل المصرفي الاستثماري في البلاد خلال العام الماضي، حيث جمعت الاكتتابات العامة في السعودية أكثر من 8 مليارات دولار في عام 2022، مما يجعله أكثر الأعوام نشاطاً بالعروض الجديدة منذ عام 2019، عندما تم إدراج أرامكو السعودية.

وقد تتباطأ وتيرة الطروحات الجديدة هذا العام، حتى في الوقت الذي قال فيه محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، إن نحو 100 شركة تعمل على خطط طرح أولي لأسهمها للاكتتاب العام.

ويضيف زيد الغول: “العام الحالي سيكون عاماً آخر مزدحماً بأنشطة الطرح الأولي للاكتتاب العام، لكن توقيت طرح الصفقات في السوق قد يتأثر لأن مستويات السيولة أقل من تلك التي شهدها عام 2022”.