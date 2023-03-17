السعودية… محافظ “المركزي” لا تعاملات مع بنوك أمريكية متعثرة

قال محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، في مقابلة مع“العربية” إن البنك المركزي مستمر بالتعاون مع شركائه في تطوير القطاع المصرفي ودعم رواد الأعمال والشمول المالي في المملكة.

وأضاف السياري أن المركزي أصدر عددا من اللوائح بهدف تسهيل الحصول على التراخيص من قبل المشرعين، حيث بلغ عدد شركات التقنيات المالية المرخصة من قبل المركزي السعودي نحو 100 شركة.

وأوضح أن الشركات تتوزع على عدد من القطاعات تحت نطاق البنك المركزي، ومنها التمويل والمدفوعات والتأمين.

وأشار إلى أن التقنية المالية قطاع واعد يمر بتغيرات وتطورات مستمرة، وأن الابتكارات في هذا المجال من المهم أن نتواكب معها، حيث أنشأ البنك المركزي مختبراً لدراسة التقنيات الجديدة التي قد تخدم الاقتصاد السعودي.

وكشف عن نسبة عدد البالغين الذين لديهم حسابات بنكية أو مدفوعات رقمية نشطة بنسبة 94%، وأن هناك طموحا لرفع تلك النسبة لمستويات أعلى ضمن مستهدفات رؤية المملكة.

وأكد محافظ البنك المركزي أنه لا تعاملات للبنوك السعودية مع البنوك الأميركية المتعثرة.

وبين السياري، أن هناك عاملا مشتركا بين السيولة وأسعار الفائدة، حيث إن مستويات الفائدة بين البنوك “السايبور” ترجع لعدة عوامل، منها الفائدة الرئيسة والتي شهدت ارتفاعات على مستوى العالم.

وذكر أن مستويات السيولة تتضمن عنصرين: الأول ما يقيس مستوى السيولة بالاقتصاد “عرض النقود” نجده نما بشكل جيد في 2022 بنسبة تجاوزت 8%.

وتابع :”قياس السيولة في المدي القصير تمر بتذبذبات وتحركات تعتمد على عوامل فنية مختلفة، نزكر منها أن واردات المملكة بالحساب الجاري بميزان المدفوعات في 2022 ارتفع بنسبة 23% بما يقدر بنحو 133 مليار ريال”.

جذب بنك أوف أميركا ودائع جديدة بأكثر من 15 مليار دولار بعد انهيار بنوك “سيليكون فالي” و”سيغنتشر بنك” و”سيلفر غيت”.

كما جمعت بنوك أخرى مثل جي بي مورغان، وسيتي غروب وويلز فارغو، ودائع جديدة بالمليارات ولكن لم يتم الكشف عن الأرقام حتى الآن.