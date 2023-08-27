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السعودية، مجموعة فقيه الطبية تدرس اكتتاباً عاماً

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قال مصدران مطلعان لوكالة «رويترز» إن مجموعة فقيه الطبية، إحدى أكبر مجموعات المستشفيات الخاصة في السعودية، تدرس بيع حصة قدرها 30 في المئة من خلال طرح عام أولي.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن الأمر غير معلن، إن الشركة المملوكة للعائلة، والتي لها مستشفيات في جدة والرياض وفي دبي، عينت بنك “اتش اس بي سي” لتقديم المشورة بشأن الصفقة.

وافتتحت المجموعة أول مستشفى لها، والذي يحمل اسم مؤسسها الراحل الدكتور سليمان فقيه، في عام 1978.

وتمتلك الشركة إجمالي سعة سريرية تزيد على 1400 سرير وأكثر من 1000 طبيب و2000 ممرضة، وفقاً لموقعها على الإنترنت.

وتشجع الرياض المزيد من الشركات المملوكة للعائلات على الإدراج في محاولة لتعميق أسواق رأس المال كجزء من الإصلاحات الرامية إلى تقليل اعتماد البلاد على عائدات النفط.

وشهدت البورصة السعودية، طفرة في عمليات الإدراج من قطاع الرعاية الصحية في السنوات الثلاث الماضية، بما في ذلك مجموعة المستشفيات «سليمان الحبيب»، ومجموعة الأدوية «النهدي الطبية»، وشركة الأدوية “جمجوم”.

وجمعت الشركات في الشرق الأوسط 5.3 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، وهو أكبر عدد منذ 15 عاماً باستثناء العام الماضي، وفقاً لبيانات ريفينيتيف، وكان عاماً متميزاً للاكتتابات العامة الأولية.

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