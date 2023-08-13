أطلقت وزارة التعليم، ممثلة في مركز خدمات الابتعاث، عدداً من التعليمات والإرشادات للمبتعثين عند البحث عن سكن في بلد الابتعاث، تتعلق بمواقع السكن وطرق الدفع والتعامل مع المشكلات القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة أن يحرص المبتعثون على البحث عن أماكن آمنة للسكن، وعدم السكن في أماكن مشبوهة أو معروفة بكثرة الجرائم، وكذلك أهمية الاستئجار من أشخاص موثوقين أو جهات موثوقة، وتوثيق الإيجار بعقد مهما اختلف نوع العقار.

وأكدت على المبتعثين ضرورة ترجمة وقراءة عقود الإيجار، والسؤال والاستفسار عن أفضل الأماكن للسكن والطرق الصحيحة للاستئجار من تجارب المبتعثين السابقة، أو النوادي الطلابية في نفس مدينة السكن.

ودعت الوزارة إلى الابتعاد عن استخدام الدفع النقدي أو صرف سندات مالية، وعدم الدخول في جدال أو مشكلة مع صاحب العقار، بل عليهم التوجه لمحاميي الملحقية أو السفارة في حال وجود مشكلة قانونية مع مالك العقار.

كما حذرت «التعليم» من استضافة أشخاص في السكن من الممكن أن يتسببوا بمشكلة ما، وفي حال استضافة أشخاص داخل السكن يفضل الإشارة لذلك في العقد لحفظ حقوق المبتعثين وحقوق الآخرين.