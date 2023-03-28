السعودية تطلق مبادرة التعليم السياحي للطلاب

أطلقت وزارة السياحة السعودية مبادرة التعليم السياحي والتي تتضمن برامج تعليمية نوعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية.
وقالت وزارة السياحة في تغريدة عبر تويتر “تسعى مبادرة #التعليم_السياحي إلى الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات للالتحاق بتخصصات يطلبها سوق العمل، ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات #التعليم_السياحي”.
وتتمحور أهداف المبادرة حول رفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة، ودعم المواهب السعودية وتطوير مهاراتهم، وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي.
وأوضحت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس، ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي، وحددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة، والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية.
ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التعاون ضمن المبادرة، ومنها مذكرة تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ بهدف إضافة مواد تعليمية سياحية جديدة.