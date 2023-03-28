السعودية تطلق مبادرة التعليم السياحي للطلاب

أطلقت وزارة السياحة السعودية مبادرة التعليم السياحي والتي تتضمن برامج تعليمية نوعية تستهدف طلاب المدارس والجامعات في المملكة العربية السعودية.

وقالت وزارة السياحة في تغريدة عبر تويتر “تسعى مبادرة #التعليم_السياحي إلى الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات للالتحاق بتخصصات يطلبها سوق العمل، ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات #التعليم_السياحي”.

تسعى مبادرة #التعليم_السياحي إلى الشراكة مع كبرى المؤسسات التعليمية الوطنية والعالمية لفتح فرص دراسية لطلبة الجامعات للالتحاق بتخصصات يطلبها سوق العمل، ورفع وعي الطلبة وتوجيه رحلتهم المستقبلية نحو مسارات #التعليم_السياحي. pic.twitter.com/of9NQTP0J6 — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 27, 2023

وتتمحور أهداف المبادرة حول رفع جودة التعليم في مجال السياحة والضيافة، ودعم المواهب السعودية وتطوير مهاراتهم، وتمكين الطلاب وتأهيلهم للعمل في القطاع السياحي.

على هامش مبادرة #التعليم_السياحي؛ نسعد بتوقيع مذكرة تعاون مع @EtecKsa بهدف رفع جودة التعليم والتدريب السياحي وذلك بحضور نائب وزير السياحة @hmalsaud1. pic.twitter.com/Y6xEKN6wLK — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 27, 2023

وأوضحت المسارات التعليمية التي خصصتها المبادرة لطلاب المدارس، ومنها مهارات السياحة والضيافة، والإرشاد السياحي، وحددت البرامج التعليمية الجامعية، ومنها الدبلوم في السفر والسياحة، والدبلوم في إدارة المنتجعات الجبلية.

بحضور سمو نائب وزير السياحة @hmalsaud1؛ نسعد بتوقيع مذكرة تعاون @KFUPM بهدف إضافة مواد تعليمية سياحية جديدة، تأهيلًا للكفاءات الوطنية الشابّة وذلك ضمن مبادرة #التعليم_السياحي. pic.twitter.com/9KLTZWbxns — وزارة السياحة (@Saudi_MT) March 27, 2023

ووقعت الوزارة عدداً من مذكرات التعاون ضمن المبادرة، ومنها مذكرة تعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن؛ بهدف إضافة مواد تعليمية سياحية جديدة.