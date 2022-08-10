السعودية: مبادرات ومنتجات مصرفية لتحفيز الأفراد على الادخار

وقَّعت وزارة المالية السعودية والمركز الوطني لإدارة الدين، الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد وتحفيزهم على الادخار للتخطيط الأفضل للمستقبل، وبحث شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص.

وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين يوقعان مذكرة تفاهم مع شركة الأهلي المالية لتطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد.https://t.co/MmJdHWwJXN#برنامج_تطوير_القطاع_المالي#رؤية_السعودية_2030 pic.twitter.com/hljDjxEPLK — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) August 10, 2022

وأوضحت الوزارة، في بيان لها ان توقيع المذكرة يأتي تعزيزاً للتعاون القائم مع المركز وشركة الأهلي المالية، ولتعزيز مفهوم الادّخار في المملكة عبر تطوير وإطلاق الصكوك الادخارية للأفراد، وذلك ضمن الأعمال المرتبطة في برنامج تطوير القطاع المالي (أحد برامج رؤية المملكة 2030) المتمثلة في تعزيز وتمكين التخطيط المالي.

وقال رئيس اللجنة التوجيهية في وزارة المالية، عبدالعزيز الفريح، إن المذكرة تعكس توجه الوزارة والمركز.

واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني، ان المذكرة تمثل دعوة للقطاع الخاص للتعاون والمشاركة في تطوير وإطلاق عدد من المنتجات الادخارية لأهداف محددة ولفئات مختلفة من الأفراد سواء كانت عن طريق البنوك أو مدراء الصناديق أو شركات الفنتك وغيرها.

وشدد الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي المالية راشد شريف على أهمية تقديم حلول ومنتجات ادخارية حكومية تلبي حاجة المواطنين والمقيمين.