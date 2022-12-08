ميزانية السعودية 2023: ما هي أوجه إنفاق فائض الميزانية الكبير في المملكة؟

خلال إعلان مجلس الوزراء السعودي الأرقام الفعلية لميزانية المملكة في 2022، التي سجلت فائضا ماليا هو الأول منذ عام 2013 بقيمة 102 مليار ريال، قرر المجلس أن يُحوَّل هذا الفائض إلى حساب الاحتياطي العام للدولة.

وبحسب ما أعلنته وزارة المالية السعودية، بلغت الإيرادات في العام 2022 نحو 1.234 تريليون ريال، مقارنة مع المقدر عند وضع الميزانية بقيمة 1.045 تريليون ريال، فيما جاءت النفقات أيضا أعلى من التقديرات الأولية، عند 1.132 تريليون ريال، مقارنة مع التقديرات الأولية بإنفاق 955 مليار ريال.

ما مدى استفادة المواطن السعودي من فائض الميزانية؟

تشير توقعات وزارة المالية للمدى المتوسط، إلى استمرار تسجيل الفوائض في الميزانية السعودية، والتي تتضمن توقعات بتسجيل فائض عند 9 مليارات ريال عام 2023، وبحسب التوقعات سيصل الفائض إلى 71 مليار ريال في العام 2025.

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وحول فوائض الميزانية وهل ستسهم في دعم المواطنين، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن ما يتم صرفه على الميزانية هو دعم للمواطن وتنمية الاقتصاد، من خلال:

تنفيذ التمكين والتحسينات التي تتم على الخدمات الحكومية.

الفرص التي يتم إيجادها لرواد الأعمال يستفيد منها المواطنون والمواطنات مباشرة وتسهم في توفير الوظائف.

وفيما يتعلق بالإنفاق في الفترة الحالية وماذا يستهدف، أكد الجدعان أن التركيز سيكون على تمويل الإستراتيجيات والمشاريع، منها الخدمات الطبية والتعليمة وصيانة الطرق وتشغيلها.

وأبدى الجدعان تفاؤله من قدرة الاقتصاد السعودي على توفير المزيد من فرص العمل وفرص الأعمال، والجهود التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة حيث وفرت الشركات التابعة للصندوق 500 ألف وظيفة بسبب التركيز على السعوديين.

المشروعات الكبيرة

وحول الاستفادة من هذا الفائض على مستوى المشروعات الكبيرة، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه يتم النظر في إمكانية تعجيل تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الاستراتيجية ذات الأولوية، مشيرا إلى أن الفوائض المتحققة في الميزانية ستوجه أيضا إلى:

تعزيز الاحتياطات الحكومية

دعم الصناديق الوطنية.

تقوية المركز المالي للمملكة؛ لرفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية..

مستهدفات ميزانية 2023

أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن الحكومة تستهدف في ميزانية 2023م:

ترتيب أولويات الإنفاق على المشاريع الرأسمالية وفق الاستراتيجيات المناطقية والقطاعية، المتوائمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والتوجهات الوطنية.

· تنفيذ البرامج والمشاريع ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.

· دعم التنوع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص بتحسين بيئة الأعمال.

· رفع معدلات النمو الاقتصادي للعام القادم وعلى المدى المتوسط.