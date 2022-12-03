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كيف تدعم السعودية لغة الضاد في المحافل الدولية؟

في 6 و7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤتمر "اللغة العربية في المنظمات الدولية"، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية.
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في 6 و7 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤتمر “اللغة العربية في المنظمات الدولية”، وسط حضور نوعي من المنظمات الدولية الكبرى، وبمشاركة متخصصين ومهتمين باللغة العربية.

وأوضح الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، الأمين العام المكلف لمجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، أن المجمع:

  • ينشط في مسارات متنوعة وطنياً وعربياً ودولياً لتعزيز الحضور العالمي للغة العربية ودعم خياراتها في المنظمات الدولية.
  • تنظيم المؤتمر يأتي خطوة تنسيقية تكاملية، يسعى المجمع من خلالها إلى جمع المنظمات الدولية في إطار واحد لمناقشة الحضور الدولي للغة العربية في المنظمات وواقعه وتطلعاته.
  • الإشادة بالجهود والإنجازات المبذولة في هذا السياق، والبناء عليها، واستعراض حاجات المنظمات الحالية فيما يتعلق باللغة العربية.
  • مواكبة لمرجعية المملكة العربية السعودية في خدمة اللغة العربية، وتمتينا للصلة الثقافية والعلمية واللغوية بين المنظمات العالمية والمؤسسات السعودية.

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5 محاور

ومن المُقرر أن يناقش المؤتمر 5 محاور رئيسة هي:

  • “الواقع اللغوي في المنظمات الدولية وأهميته الإستراتيجية”.
  • “البعد الحضاري والثقافي للتعدد اللغوي ومسؤولية المنظمات الدولية حيال ذلك”.
  • “اللغة العربية في المنظمات الدولية بين الصعوبات والحلول”.
  • “الترجمة من العربية وإليها في المنظمات الدولية، الواقع وآفاق المستقبل”،
  • “مبادرات ومشروعات لتمكين حضور اللغة العربية في المنظمات الدولية”.

أهداف المجمع

يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يهدف إلى:

  • تعزيز دور اللغة العربية ونشرها وخدمتها والمحافظة على سلامتها.
  • دعمها نطقا وكتابة والنظر في فصاحتها وأصولها وقواعدها.
  • تيسير تعلمها داخل المملكة وخارجها لتواكب المتغيرات، وذلك على نحو يعزز دور المجمع ليكون مرجعية عالمية في مجالات اللغة العربية وتطبيقاتها عبر إقامة البرامج التعليمية والثقافية ونشر الأبحاث والكتب المتخصصة باللغة العربية، واختباراتها وتحديد معاييرها.
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