مويضي المطيري by مويضي المطيري

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السعودية تستضيف النسخة الـ 25 من مؤتمر البترول العالمي للعام 2026

مؤتمر البترول العالمي يُعقد كل ثلاث سنوات والذي ستُنظم السعودية دورته التالية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

وقّع وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس البترول العالمي، بيدرو ميراس؛ بشأن استضافة المملكة العربية السعودية للنسخة الـ 25 من مؤتمر البترول العالمي المقرر انعقاده في عام 2026م.

وشارك وزير الطاقة، مساء أمس ، في النسخة الرابعة والعشرين من مؤتمر البترول العالمي، التي تقام في مدينة كالجري، في كندا، في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2023م؛ في إطار مواصلة للدور الريادي الذي تنهض به المملكة في مجالات الطاقة، على مستوى عالمي، وتأكيداً لدورها الرئيس في تعزيز أمن واستقرار واستدامة أسواق البترول والغاز العالمية، تشارك المملكة، مُمثلةً بوزارة الطاقة بحسب”مباشر”.

وزير الطاقة السعودي: لا نستهدف الأسعار .. وإنما التقلبات

وأضاف خلال حديثه في المؤتمر العالمي للبترول بكندا، أن سلوك منظمة أوبك “حميد” ولا يختلف عن تصرفات البنك المركزي، مضيفاً أن المنظمة لا تستهدف الأسعار، بل تستهدف تقلبات الأسعار.

و قال الوزير السعودي، إن الأسواق المستدامة هي الركيزة الأساسية لأمن الطاقة ، مضيفا “نريد أن نكون استباقيين وحذرين.

ويُعد مؤتمر البترول العالمي، والمعرض المصاحب له، الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، والذي ستُنظم السعودية دورته التالية في عام 2026م، حدثاً عالميّاً بارزاً، يجمع بين الدول والمنظمات الدولية، لتعزيز التعاون بينها في مُختلف مجالات الطاقة، ولإيجاد حلول للتحديات الجوهرية التي تواجه تطور هذا القطاع الحيوي، ولهذا، يحظى المؤتمر والمعرض باهتمام كبير من المختصّين والإعلاميين وعامة الزوار.

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