وصفت أحدى الصحف الأوروبية الحراك السعودي في الاستثمار الرياضي من خلال الصفقات الكبرى ذات الأرقام المليونية بالاستثمار الحقيقي المخطط له ضمن استراتجية طموحة ومنظمة.

حيث سلطت صحيفة “الغارديان” البريطانية ذائعة الصيت، الضوء على الاستثمارات السعودية في المجال الرياضي، والعمل الكبير خلال الفترة الماضية، الذي حول أنظار العالم للمملكة، بعد استقطاب أهم نجوم الكرة العالمية للرياضة السعودية.

واعتبرت الصحيفة أن ما سعت له المملكة العربية السعودية، ليس فقاعة، أو نزوة لبعض الأثرياء، إنما تم التخطيط له، في إطار نهج حقيقي لما يمكن أن تفعله الرياضة لتغيير الأمة.

وخصصت الصحيفة مقالاً تفصيلياً، للحديث عن الاستثمارات السعودية في قطاع الرياضة، بعنوان “إنها ليست فقاعة.. الحقيقة وراء الاستثمار السعودي المذهل في الرياضات” بحسب تقرير لـ”أخبار24″.

وتحدث المقال عن دوري المحترفين المرصع بالنجوم، والفورمولا 1 والغولف والكريكت، فيما اعتبر استراتيجية استثمار المملكة بأنها طموحة، بقدر ماهي مثيرة للجدل.

ووصفت الصحيفة طموح السعودية بواسع النطاق للغاية، وأنه وصل لدرجة المذهل، وأن أحد أهم استثماراته الأولى، رياضة مصارعة المحترفين المثيرة للاهتمام، التي بدأت من عرض بسيط في 2014 حتى شراكة استراتيجية لمدة 10 سنوات مع وزارة الرياضة.

وأكدت “الغارديان” في مقالها، أن هذا العام شهد وصول الطموحات الرياضية السعودية إلى مرحلة متقدمة من العمل الدؤوب، والدوري السعودي للمحترفين بدأ مؤخراً بازغ النجم، بوجود رونالدو وكريم بنزيما ونيمار ونجولو كانتي وهندرسون”.