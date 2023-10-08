السعودية للكهرباء تدفع 254 مليون ريال لشراء 25% في شركة سيارات كهربائية

أعلنت #الشركة_السعودية_للكهرباء في إفصاح على موقع “تداول السعودية” اليوم عن توقيعها يوم الخميس الماضي اتفاقية مساهمين مع صندوق الاستثمارات العامة تستحوذ بموجبها الشركة السعودية للكهرباء على حصة تبلغ 25% في “شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية”، وهي شركة مساهمة مغلقة ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك بقيمة 254 مليون ريال.

وذكرت الشركة السعودية للكهرباء أنه تم تمويل الصفقة من خلال مصادر الشركة الذاتية، ويتركز نشاط شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية على بناء وتشغيل وإنشاء شراكات لتوفير البنية التحتية لشحن الطاقة بالتيار البديل (AC) والتيار المباشر (DC) للمركبات الكهربائية والهجينة.

وتعزز الصفقة مكانة الشركة السعودية للكهرباء في السوق وتدعم أعمالها في المستقبل، كما تشكل الصفقة فرصة واعدة للدخول إلى مجال المركبات الكهربائية من خلال استثمار أقلية في شركة متخصصة في تطوير البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.