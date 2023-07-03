السعودية للتموين تبرم عقدين مع شركة البحر الأحمر بـ 9 مليارات ريال

تستأنف شركة الخطوط السعودية للتموين غداً الثلاثاء تداول سهمها، بعد أن علق“تداول” سوق الأسهم اليوم تداوله لمدة جلسة واحدة، بناء على طلب الشركة التي كانت تتهيأ لحدث جوهري على حركة نشاطها، حيث ابرمت اليوم عقدين بقيمة 9 مليارات ريال.

وأعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين، اليوم الاثنين، عن إبرام عقدين مع شركة البحر الأحمر الدولية، بنحو 9 مليارات ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر العقدين بشكل إيجابي على نتائجها المالية اعتباراً من الربع الثالث من العام 2025م، مما سيساهم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز أعمالها وتنوع مصادر دخلها.

وبحسب بيان على “تداول السعودية”، فإن شركة الخطوط السعودية للتموين أبرمت عقد مع شركة البحر الأحمر الدولية، لتصميم وبناء وتشغيل منتهي بإعادة الملكية “BOT” لوحدة تموين مركزية، لغرض إنتاج الوجبات الغذائية وتموينها لموظفي المؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى مرافق وقطاعات أخرى تقع ضمن مشروع البحر الأحمر، وتصل مدة العقد 20 سنة ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب 6.3 مليار ريال.

وأيضاً أبرمت شركة الخطوط السعودية للتموين عقد مع شركة البحر الأحمر الدولية، لتصميم وبناء وتشغيل منتهي بإعادة الملكية لمغسلة مركزية، لغرض تقديم خدمات الغسيل للمؤسسات الفندقية والمنتجعات السياحية بالإضافة إلى مرافق وقطاعات أخرى تقع ضمن مشروع البحر الأحمر، وذكرت أن مدة العقد 20 سنة ميلادية، وبقيمة عقدية تقديرية تقارب 2.7 مليار ريال.

ويأتي العقدين ضمن الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة وذلك باستقطاب الفرص الإستثمارية بالمناطق والمدن السياحية والصناعية الجديدة، ويخضع العقدين للمصادقة النهائية من قبل مجلس إدراة شركة البحرالأحمر الدولية.

كانت “تداول السعودية” قد أعلنت عن تعليق تداول سهم شركة الخطوط السعودية للتموين في السوق ابتداءً من اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، لجلسة تداول واحدة.

وقالت “تداول” إن تعليق تداول السهم بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023م.